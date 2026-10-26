Oltre 700 studenti delle superiori al Dipartimento di Ingegneria per il Linux Day

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - *Comunicato stampa UniMORE*
Linux Day 2026*
*Software libero, tecnologie open source e cultura digitale al centro della
giornata organizzata da Unimore, Comune di Modena e associazione Conoscere
Linux al Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" e aperta dalla Rettrice
Rita Cucchiara.*
Oltre 700 studenti delle scuole superiori di Modena e provincia hanno
partecipato questa mattina al Linux Day di Modena, ospitato dal
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" di UniMORE. La giornata, dedicata
al software libero e alle tecnologie open source, ha proposto incontri,
dimostrazioni e laboratori rivolti a studenti, professionisti, appassionati
di tecnologia, famiglie e cittadini.
*«Avvicinare le studentesse e gli studenti più giovani alle tecnologie,
alla ricerca e ai luoghi in cui si sviluppa l'innovazione rappresenta
sempre un'importante occasione di orientamento. Iniziative come il Linux
Day permettono ai ragazzi di conoscere più da vicino ambiti disciplinari,
strumenti e applicazioni che possono diventare parte del loro futuro
percorso di studi e professionale. Aprire l'università al territorio e
favorire esperienze concrete di incontro con il sapere scientifico e
tecnologico significa aiutarli a compiere scelte più consapevoli e a
riconoscere le opportunità offerte dalla formazione universitaria» *- ha
commentato la Rettrice di UniMORE *Rita Cucchiara*, che ha aperto la
giornata.
L'iniziativa, realizzata in collaborazione tra UniMORE, Comune di Modena e
associazione Conoscere Linux, si inserisce nel quadro del Linux Day, la
principale manifestazione italiana dedicata alla promozione del sistema
operativo Linux, del software libero e della cultura aperta.
L'obiettivo è far conoscere le potenzialità delle tecnologie aperte e il
loro ruolo nella vita quotidiana, nella scuola, nell'università e nel
lavoro. Un'occasione per approfondire il funzionamento degli strumenti
digitali e sperimentare soluzioni che favoriscono la collaborazione, la
condivisione delle conoscenze e un uso consapevole delle risorse
informatiche.
Tra i temi affrontati figurano Docker, l'architettura audio in ambiente
Linux, i modelli di intelligenza artificiale open source e i sistemi
operativi alternativi. Si è parlato anche di MikroTik RouterOS, MCP e VPN
in ambiente Linux, con approfondimenti sugli strumenti per la gestione
delle infrastrutture informatiche, delle reti e dei dati e sulle sfide
legate alla sicurezza digitale.
Accanto agli incontri, ampio spazio è stato dedicato ai laboratori e alle
attività pratiche, che hanno permesso ai partecipanti di confrontarsi
direttamente con software e strumenti tecnologici. Dalla sicurezza
informatica alla robotica, dall'intelligenza artificiale alla grafica 3D,
dalla gestione dei sistemi e delle reti alla programmazione, il Linux Day
ha offerto percorsi rivolti sia a chi possiede già competenze specifiche
sia a chi desidera avvicinarsi a questi ambiti.
La collaborazione tra università, istituzioni, associazioni e comunità
locali conferma il valore di un impegno condiviso per la diffusione delle
competenze digitali e la promozione della cultura informatica anche tra i
cittadini.