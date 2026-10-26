Oltre 700 studenti delle superiori al Dipartimento di Ingegneria per il Linux Day

*Comunicato stampa UniMORE*

Linux Day 2026*

*Software libero, tecnologie open source e cultura digitale al centro della

giornata organizzata da Unimore, Comune di Modena e associazione Conoscere

Linux al Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" e aperta dalla Rettrice

Rita Cucchiara.*

Oltre 700 studenti delle scuole superiori di Modena e provincia hanno

partecipato questa mattina al Linux Day di Modena, ospitato dal

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" di UniMORE. La giornata, dedicata

al software libero e alle tecnologie open source, ha proposto incontri,

dimostrazioni e laboratori rivolti a studenti, professionisti, appassionati

di tecnologia, famiglie e cittadini.

*«Avvicinare le studentesse e gli studenti più giovani alle tecnologie,

alla ricerca e ai luoghi in cui si sviluppa l'innovazione rappresenta

sempre un'importante occasione di orientamento. Iniziative come il Linux

Day permettono ai ragazzi di conoscere più da vicino ambiti disciplinari,

strumenti e applicazioni che possono diventare parte del loro futuro

percorso di studi e professionale. Aprire l'università al territorio e

favorire esperienze concrete di incontro con il sapere scientifico e

tecnologico significa aiutarli a compiere scelte più consapevoli e a

riconoscere le opportunità offerte dalla formazione universitaria» *- ha

commentato la Rettrice di UniMORE *Rita Cucchiara*, che ha aperto la

giornata.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione tra UniMORE, Comune di Modena e

associazione Conoscere Linux, si inserisce nel quadro del Linux Day, la

principale manifestazione italiana dedicata alla promozione del sistema

operativo Linux, del software libero e della cultura aperta.

L'obiettivo è far conoscere le potenzialità delle tecnologie aperte e il

loro ruolo nella vita quotidiana, nella scuola, nell'università e nel

lavoro. Un'occasione per approfondire il funzionamento degli strumenti

digitali e sperimentare soluzioni che favoriscono la collaborazione, la

condivisione delle conoscenze e un uso consapevole delle risorse

informatiche.

Tra i temi affrontati figurano Docker, l'architettura audio in ambiente

Linux, i modelli di intelligenza artificiale open source e i sistemi

operativi alternativi. Si è parlato anche di MikroTik RouterOS, MCP e VPN

in ambiente Linux, con approfondimenti sugli strumenti per la gestione

delle infrastrutture informatiche, delle reti e dei dati e sulle sfide

legate alla sicurezza digitale.

Accanto agli incontri, ampio spazio è stato dedicato ai laboratori e alle

attività pratiche, che hanno permesso ai partecipanti di confrontarsi

direttamente con software e strumenti tecnologici. Dalla sicurezza

informatica alla robotica, dall'intelligenza artificiale alla grafica 3D,

dalla gestione dei sistemi e delle reti alla programmazione, il Linux Day

ha offerto percorsi rivolti sia a chi possiede già competenze specifiche

sia a chi desidera avvicinarsi a questi ambiti.

La collaborazione tra università, istituzioni, associazioni e comunità

locali conferma il valore di un impegno condiviso per la diffusione delle

competenze digitali e la promozione della cultura informatica anche tra i

cittadini.