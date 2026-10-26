Cpr Castel Volturno, Graziano (Pd): totalmente contrari, Governo considera il Sud la pattumiera d’Italia

"Siamo totalmente contrari alla costruzione del CPR a Castel Volturno perché sostanzialmente è l'opposto di quello che deve essere fatto sul litorale domizio. Noi siamo per una visione dello sviluppo turistico per una zona cosi importante come il litorale domizio, 60 km di costa, mentre il Governo continua a considerare il mezzogiorno in particolare il litorale domizio come la pattumiera d'Italia. Abbiamo bisogno di politiche di prevenzione e i 43 milioni di euro sprecati per la costruzione di questo CPR avremmo potuto investirli in sanità in scuola infrastrutture in quello che serve veramente al paese". Lo dichiara Stefano Graziano, deputato e capo gruppo pd in commissione difesa della Camera a margine della manifestazione contro il cpr a Castel Volturno.

"Con l'occasione rinnoviamo la nostra vicinanza ad autotrasportatori ed agricoltori, che rappresentano settori fondamentali per l'economia italiana e in particolare per quella casertana, e ribadiamo il nostro «no» chiaro al CPR di Castel Volturno, perché la sicurezza non si costruisce soltanto attraverso la detenzione, ma anche investendo nei servizi pubblici, nel lavoro regolare, nella tutela ambientale".