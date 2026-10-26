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Politica Interna

M.O. CRAXI (FI), AGIRE CONTRO VIOLENZA COLONI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - "Combattere il terrorismo è un dovere per Israele. Punire un intero popolo è un'altra cosa. Le notizie che arrivano da Hebron e dal resto della Cisgiordania parlano di accessi chiusi, raid e famiglie costrette a lasciare le case. Insieme raccontano una deriva che non porta più sicurezza ma più rancore. E c'è un fronte di cui si parla troppo poco, le aggressioni dei coloni contro i contadini palestinesi durante la raccolta delle olive. Neppure giornalisti e delegazioni europee sono stati risparmiati, come a Taybeh, villaggio cristiano vicino a Ramallah. La forza di Israele è sempre stata quella di essere una democrazia, un avamposto dell'Occidente e, soprattutto, uno Stato di diritto, che deve valere per tutti, coloni compresi. Chi è amico di Israele, come lo siamo noi, ha il dovere di dirlo. L'Europa rafforzi e renda effettive le misure contro i coloni violenti e chi li protegge". Lo dichiara Stefania Craxi, presidente dei senatori di Forza Italia.

(AGENPARL)
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