(ARC) 4 Novembre: Amirante, sacrificio Caduti per unit nazionale e libert

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 L’assessore a Pordenone alle celebrazioni per la Giornata delle

Forze Armate

Pordenone, 4 nov – “Commemorare oggi i Caduti sulle nostre

terre durante tutti i conflitti del passato deve farci riflettere

sull’immane tragedia della guerra. In questo tragico tempo ?

necessario e doveroso, anche da parte delle istituzioni, ribadire

con forza che la strada delle armi deve lasciare il posto a

quella del dialogo e della diplomazia. La memoria, in questi

drammatici mesi in cui l’umanit? ? riprecipitata nel baratro

della guerra, deve essere un monito per la riconciliazione tra i

popoli in nome della convivenza pacifica e civile, valori sui

quali si ? fondata anche l’Unione europea dopo i grandi conflitti

del Novecento”.

Parole pronunciate questa sera dall’assessore regionale alle

Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, a margine della

santa messa di suffragio in onore dei Caduti di tutte le guerre e

nelle missioni di pace celebrata nella chiesa della Santissima

Trinit? di Pordenone a cura del Comitato provinciale

dell’Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

“Al sacrificio di tutti i Caduti – ancora le parole di Amirante

nel giorno della Festa dell’unit? nazionale e della Giornata

delle Forze armate – morti nel compimento del loro dovere

indossando un’uniforme va la nostra riconoscenza per il loro

contributo a preservare e tramandare i valori dell’unit?

nazionale, della libert?, dell’indipendenza e della democrazia

sanciti nella nostra Costituzione”.

L’esponente della Giunta regionale ha poi partecipato al concerto

– voluto dalla 132esima Brigata corazzata Ariete, sempre

nell’ambito delle celebrazioni della Giorno dell’Unit? nazionale

e della Giornata delle Forze armate – della Fanfara dell’11esimo

Reggimento Bersaglieri di Orcenico e dall’Associazione musicale e

corale “Coro Contr? Camolli” nell’ex Convento di San Francesco a

Pordenone.

“Ci stringiamo con orgoglio – ancora le parole dell’assessore –

alle nostre Forze Armate e in particolare ai reparti impegnati

negli scenari internazionali in operazioni di pace dove

riscuotono stima ed apprezzamento unanimi per la loro competenza

e lo spirito umanitario. La storia di queste terre ?

profondamente legata alla presenza delle Forze armate e i

Bersaglieri, in particolare a Pordenone, hanno un posto speciale

nel cuore dei cittadini per il grande affetto che la citt? nutre

nei loro confronti”.

ARC/LIS/ma

041926 NOV 24