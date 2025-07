(ARC) Territorio: Amirante, con Gse a Roma analisi vantaggi Conto termico

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 Trieste, 16 lug – “L’incontro odierno con il Gestore dei servizi

energetici (Gse) ? stato particolarmente proficuo. Abbiamo

infatti approfondito le misure previste dal prossimo Conto

termico, l’incentivo statale che vuole promuovere l’efficienza

energetica e la produzione di energia termica da fonti

rinnovabili per interventi di piccola e media entit?”.

Lo spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio

Cristina Amirante a conclusione dell’incontro avuto oggi a Roma

con Gse.

“Il Conto termico – sottolinea Amirante – potr? rappresentare uno

strumento all’avanguardia, utilizzabile per interventi diretti

sul nostro patrimonio regionale, ma soprattutto per opere di

efficientamento energetico che la stessa Regione pu? finanziare a

favore dei Comuni”.

“L’obiettivo – conclude l’assessore – ? garantire un’efficace

combinazione di finanziamenti nazionali e regionali in grado di

massimizzare i risultati e di assicurare una gestione virtuosa

delle risorse disponibili”.

