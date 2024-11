(ACON) TAGLIAMENTO/3. AUDIZIONI IV COMM: DUBBI DA ASSOCIAZIONI E CONSIGLIERI

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(ACON) Trieste, 4 nov – Le audizioni in IV Commissione,

presieduta da Edy Morandini (Fedriga presidente), sul progetto

per la traversa laminante di Dignano e la messa in sicurezza del

fiume Tagliamento hanno visto anche la partecipazione delle

associazioni di categoria, ambientaliste e della comunit?

scientifica.

Per il Centro italiano per la riqualificazione fluviale (Cirf),

promotore dell’appello firmato da oltre 800 ricercatori

provenienti da 35 Paesi diversi per un Tagliamento libero di

scorrere, “gli interventi strutturali previsti dalla Regione non

sarebbero efficaci alla messa in sicurezza, n? tanto meno

all’adeguata mitigazione delle conseguenze di piene di maggiore

intensit?, senza contare poi l’impatto che l’opera avrebbe sul

territorio”. Inoltre la “realizzazione delle opere di mitigazione

violerebbe diverse direttive e regolamenti europei sull’ambiente,

come la Direttiva quadro acque, la Direttiva uccelli e habitat,

il Regolamento per il ripristino della natura e la Convenzione

delle Alpi”.

Per il Cirf e per la comunit? scientifica internazionale, dunque

“possibili soluzioni pi? efficaci per il Tagliamento, sia dal

punto di vista economico che ambientale, sarebbero la

delocalizzazione di alcuni edifici ubicati nelle zone di maggiori

pericolosit? e interventi di laminazione soft in golena tra

Pinzano e Latisana”, con l’appello alla Giunta “di effettuare una

valutazione integrata di tutte le possibili alternative che

tengano conto anche della ricchezza del territorio e che

prevedano la restituzione degli spazi al fiume”.

La necessit? di un approccio sistemico ? stata rimarcata anche

dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(Ispra), che ha evidenziato la mancanza da parte della Regione

“di approfondimenti relativi al trasporto di sedimenti, con la

necessit? di provvedere ad un aggiornamento del monitoraggio

idrogeologico e morfologico”.

Il Presidio permanente sul Tagliamento ha portato in Commissione

varie proposte, elaborate dal proprio comitato tecnico, tra cui

“ricalibrare la portata del fiume, intercettandola dal canale del

Cavrato; riprendere in considerazione il progetto di

realizzazione del canale scolmatore di Latisanotta, gi? previsto

nella Commissione ‘Laboratorio Tagliamento’ nel 2011 e valutare,

nella sezione inferiore del fiume l’individuazione di possibili

aree, circoscrivibili da basse arginature, ove permettere

esondazioni controllate fuori alveo in caso di necessit?, senza

l’impiego di briglie o traverse in grado di interrompere la

continuit? fluviale e previo studio sul loro impatto ambientale”.

Le associazioni ambientaliste (Legambiente e Wwf) hanno ricordato

che “la prevenzione del rischio idrogeologico parte anche dalla

non costruzione in aree potenzialmente pericolose”, inoltre “?

necessario, ove possibile, ripristinare precedenti situazioni di

connettivit? fluviale, tenendo conto anche dei cambiamenti

climatici”.

Dubbi sul progetto di Dignano sono stati espressi, a seguire,

dalle associazioni di categoria degli agricoltori. Sia per

Coldiretti che per Confagricoltura Fvg e CoopAgri, la

preoccupazione “riguarda il futuro delle imprese agricole sul

territorio che sar? interessato dagli interventi strutturali. La

necessit?, infatti, ? quella di capire come sar? gestita l’acqua

e che effetto avranno le casse di espansione sui terreni

agricoli”.

Dall’associazione Agricoltori del Medio Tagliamento ? arrivata la

proposta di “rinaturalizzare la traversa di Pinzano, una valida

alternativa al progetto di Dignano”, mentre il Coordinamento

regionale propriet? collettiva Fvg ha evidenziato che “gli

agricoltori, per legge, devono essere coinvolti in tutti gli

interventi progettuali che riguardano il rischio idrogeologico,

cosa che finora la Regione non ha fatto”.

Ripensare al progetto in quanto tale e prendere in considerazione

soluzioni che lasciano pi? spazio al fiume, promuovendo un uso

pi? consapevole e sostenibile del suolo, ? stato l’appello

dell’associazione Italia Nostra Fvg, un proposta condivisa anche

dal comitato Assieme per il Tagliamento e dall’associazione

Tagliamento libero.

Tutti gli auditi hanno convenuto sulla necessit? da parte della

Regione di gestire diversamente il progetto di messa in sicurezza

del fiume e sull’evitare opere impattanti. Una necessit?, questa,

rimarcata anche dai consiglieri regionali.

Per Andrea Carli (Pd) “le audizioni sono state utili, ma il

discorso sul progetto per il Tagliamento non ? stato ancora del

tutto esaurito”.

A detta di Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) “il progetto ?

faraonico sia sul piano paesaggistico che su quello ambientale,

con gravissime conseguenze e al momento non ? ancora possibile

fare valutazioni qualitative pi? approfondite”.

Per Rosaria Capozzi (M5s) “la sicurezza dei cittadini ? fuori

discussione, ma si deve preservare soprattutto la naturalit? del

fiume, scongiurando opere impattanti”.

Per Marco Putto (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) “la Regione

deve favorire di pi? il dialogo e la partecipazione tra i

territori”.

Maddalena Spagnolo (Lega) ha detto che “? necessario ed urgente

eseguire le opere di laminazione a monte di Latisana, mettendo

fine a tutte le discussioni sul tema”.

Per Manuela Celotti (Pd) “vanno approfonditi i contributi dati

dagli esperti e poi decidere l’opera migliore per efficacia e

costi”, con il collega Nicola Conficoni che ha chiesto alla

Giunta “se, alla luce di quanto emerso dalle audizioni, non

ritenga opportuno bloccare il progetto”.

Da ultimo, Serena Pellegrino (Avs) ha commentato che “mettere in

sicurezza il ponte di Dignano, non edificare nelle aree golenali,

ripristinare i vincoli idrogeologici e togliere i camion dal

tratto stradale sarebbero una possibile alternativa al progetto

regionale”.

