PORTOGRUARO HALF MARATHON NEL SEGNO DELL’AFRICA: TRIONFANO KAKOPIL E WOLKEBA, IN 1200 DI CORSA | Comunicato Stampa

PORTOGRUARO HALF MARATHON

NEL SEGNO DELL’AFRICA:

TRIONFANO KAKOPIL E WOLKEBA

Il keniano vince la terza edizione della mezza maratona veneziana in

1h08’04”, l’etiope si impone in 1h20’35”. Doppietta di Vicenza

Marathon nel campionato regionale assoluto grazie ai successi di

Roberto Zironda e Greta Pizzolato. Circa 1200 partecipanti tra la 21 km

e la 10 km aperta a tutti

Portogruaro (Venezia), 3 novembre 2024 – L’Africa torna padrona della

Portogruaro Half Marathon: la terza edizione della mezza maratona veneziana

incorona il keniano Enos Kales Kakopil e l’etiope Asmerawork Wolkeba.

Un’accoppiata che rispecchia i pronostici della vigilia e riporta gli atleti africani sul

gradino più alto del podio come nel 2022 (allora vinsero il keniano Peter Ndung’u

Wanyoike e la ruandese Clementine Mukandanga), quando Portogruaro tenne a

battesimo la sua mezza maratona.

Kakopil è giunto al traguardo in Piazza della Repubblica in 1h08’04”, staccando

poco prima del quindicesimo chilometro il connazionale Abraham Ekwam, andato

in crisi nel finale, tanto da essere superato dal vicentino Roberto Zironda che, con

il secondo posto in 1h08’55”, si è anche aggiudicato la maglia di campione

regionale assoluto.

Gara solitaria, invece, per Asmerawork Wolkeba, volto noto di tante corse su

strada del Nordest e non solo. L’etiope ha fermato il cronometro a 1h20’35”,

staccando la giovane keniana Sharon Chebichiy (1h21’01”) e la vicentina Greta

Pizzolato (Vicenza Marathon) che, chiudendo in 1h24’24”, ha anche vinto il titolo

regionale assoluto. Assegnate, nell’occasione, pure le 16 maglie del campionato

regionale master, a cui ha partecipato (arrivando secondo di categoria tra gli over

50) anche l’ex azzurro Ruggero Pertile, che festeggerà i 50 anni correndo la

maratona di Valencia.

Circa 1200 i partecipanti alla domenica di corsa che prevedeva anche una 10 km

aperta a tutti: gli atleti si sono così suddivisi tra i due percorsi che toccavano alcuni

dei luoghi più suggestivi del Portogruarese (dal Mulino di Boldara a Villa Bombarda),

attraversando, nel caso della mezza maratona (450 gli iscritti), anche i Comuni di

Concordia Sagittaria (dove gli atleti sono passati a fianco dell’antica cattedrale di

Santo Stefano Protomartire) e Gruaro.

Positivo il bilancio organizzativo: “E’ stato un bel weekend, iniziato sabato con la

corsa dedicata a runners e camminatori e ai loro amici a quattro zampe e

proseguita oggi con mezza maratona e 10 km – commenta Maurizio Simonetti,

presidente della società organizzatrice Running Team Conegliano, affiancato tra

gli altri dalla vicepresidente della Fidal, Manuela Levorato, e dal consigliere

federale Matteo Redolfi, oltre che dai rappresentanti dell’amministrazione

comunale -. Il percorso della mezza maratona, di cui abbiamo invertito il senso di

marcia rispetto all’anno scorso, è stato molto apprezzato. Crediamo valorizzi come

meglio non potrebbe un territorio bellissimo”.

Dopo la mezza maratona, in Veneto manca ancora un campionato regionale per

chiudere la stagione: il 1° dicembre si correrà a Malo, nel Vicentino, per i titoli dei

10 km.

RISULTATI. UOMINI: 1. Enos Kales Kakopil (KEN) 1h08’04”, 2. Roberto Zironda

(Vicenza Marathon) 1h08’55”, 3. Abraham Ekwam (KEN) 1h09’20”, 4. Paolo

Pellizzari (Vicenza Marathon) 1h09’42”, 5. Edgardo Confessa (Team KM Sport)

1h10’16”, 6. Antony Maina (KEN) 1h10’29”, 7. Aljaz Makovec (SLO) 1h10’43”, 8.

Hugo Alarcon (ESA) 1h10’44”, 9. Roberto Ortolan (Sphinx AC) 1h11’02”, 10. Marco

Padoan (Vicenza Runners) 1h11’20”. Campioni regionali. Assoluto: Roberto

Zironda (Vicenza Marathon) 1h08’55”. SM35: Roberto Zironda (Vicenza Marathon)

1h08’55”. SM40: Marco Padoan (Vicenza Runners) 1h11’20”. SM45: Edgardo

Confessa (Team KM Sport) 1h10’16”. SM50: Cristiano Girotto (PlayLife Ponzano)

1h23’19”. SM55: Silvano Fortunato Malimpensa (Trevisatletica) 1h24’19”. SM60:

Mauro Vignotto (Asd OLL Scars) 1h32’38”. SM65: Mauro Flora (Maratonella Asd)

1h56’02”. SM70: Costante Rado (Nuova Atl. Tre Comuni) 1h34’47”. SM75:

Severino Bortolini (Atl. Valdobbiadene) 2h07’55”. SM80: Giuseppe Zonta (Emme

Running Team) 2h21’48”.

DONNE: 1. Asmerawork Wolkeba (ETH) 1h20’35”, 2. Sharon Chebichiy (KEN)

1h21’01”, 3. Greta Pizzolato (Vicenza Marathon) 1h24’24”, 4. Tiziana Scorzato

(Vicenza Marathon) 1h26’10”, 5. Kristina Nec Lapinova (SVK) 1h27’35”, 6. Marina

Paveglio (Atl. Dolomiti Friulane) 1h29’31”, 7. Astrid Faganel (Jalmicco Corse)

1h31’14”, 8. Elena Stefania Scalco (Vicenza Marathon) 1h32’04”, 9. Elena Fabiani

(Grottini Team Recanati) 1h32’09”, 10. Laura De Marco (Assindustria Sport)

1h32’27”. Campionesse regionali. Assoluta: Greta Pizzolato (Vicenza Marathon)

1h24’24”. SF35: Greta Pizzolato (Vicenza Marathon) 1h24’24”. SF40: Elena

Stefania Scalco (Vicenza Marathon) 1h32’04”. SF45: Erica Canevese (Atl. Jesolo

Turismo). SF50: Tiziana Scorzato (Vicenza Marathon) 1h26’10”. SF55: Cristina

Viotto (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 1h35’29”. SF60: Giorgia Bocchetto

(Running Club Venezia) 1h38’48”. CLASSIFICHE COMPLETE

