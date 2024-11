(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 MANOVRA, TURCO (M5S): A QUESTO PUNTO PERCHE’ NON ABOLIRE ADE E GDF?

ROMA, 3 novembre – “Dopo il ventesimo condono di fila, forse un record mondiale, il governo si accinge a mettere in cantiere un ‘concordato bis’ per dicembre, visto che il primo è scaduto a fine ottobre senza aver raggiunto i suoi obiettivi di gettito, oltre 2,5 miliardi di euro. Annunciato come uno strumento innovativo che avrebbe cambiato il rapporto tra fisco e contribuente, si è trasformato una legittimazione dell’evasione fiscale, dato che chi ha aderito lo ha fatto solo per convenienza fiscale. Il governo procede con sanatorie su sanatorie solo per raccogliere due spicci, garantendo zero controlli in caso di adesione. A questo punto allora perché non abolire direttamente l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza? Si fa prima anziché fare un condono al mese. Tutto ciò avviene mentre i cittadini e le imprese corrette pagano le tasse anche per quelli che ‘concordano’. Alla faccia della pace fiscale: tra flat tax e condoni a ripetizione, saranno sempre i soliti pochi contribuenti a pagare la scuola e l’università ai loro figli, gli ospedali, le strade e i servizi sociali. Intanto il Governo cerca di lavarsi la faccia con un bello spot in tv dove dichiara di combattere l’evasione fiscale. Difendiamo chi non può permettersi di mangiare l’aragosta al ristorante a spese di chi paga regolarmente il conto delle tasse”.

Lo afferma il senatore Mario Turco, vice presidente del M5S e coordinatore del comitato Economia-Imprese-Lavoro.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle