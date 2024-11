(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – A PISA LA PRIMA PROVA DEL NUOVO

QUADRIENNIO: GLI AZZURRI IMPEGNATI DAL 7 AL 10 NOVEMBRE

PISA – Scatterà da Pisa il nuovo quadriennio della scherma paralimpica.

Sulle pedane del PalaCus, infatti, dal 7 al 10 novembre si svolgerà la

prima tappa di Coppa del Mondo post Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Una quattro giorni di gare che vedrà impegnati tanti giovani atleti,

oltre a molti dei più noti, per iniziare la stagione che dà il via al

percorso con direzione Los Angeles 2028.

Il primo giorno di gare sarà giovedì 7 novembre. Sono due le prove di

spada femminile con la categoria A che non vedrà in pedana atlete

italiane mentre nella categoria B ci saranno Alessia Biagini e Julia

Anna Markowska. Due le gare maschili, in questo caso di fioretto: nella

categoria A iscritti Emanuele Lambertini e l’argento parigino Matteo

Betti, nella B Michele Massa e Gianmarco Paolucci.

Venerdì 8 le prime due gare di sciabola. Per la categoria A spazio per

Gabriele Maria Albini e il bronzo paralimpico Edoardo Giordan; nella

categoria B in gara Davide Costi, Andrea Jacquier e Gianmarco Paolucci.

Nella stessa giornata due le gare di fioretto femminile, con la capitana

Loredana Trigilia nella categoria A e Alessia Biagini nella B.

L’ultima giornata di prove individuali andrà in scena sabato 9. Nella

spada maschile A tre italiani al via: Edoardo Giordan, Emanuele

Lambertini e Gabriele Maria Albini. Nella categoria B ben cinque gli

atleti che rappresenteranno il Tricolore: Davide Costi, Salvatore De

Falco, Luigi Fioretti, Michele Massa e David Spiga. In campo femminile

spazio alla sciabola. Nella categoria A ci sarà Loredana Trigilia, nella

B Julia Anna Markowska.

Domenica 10 novembre si chiuderà il weekend con le gare a squadre open

(due uomini e due donne) sia di spada che di fioretto.

La tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica Pisa 2024, che sarà

preceduta da un allenamento collegiale a Tirrenia, vedrà la Nazionale

azzurra guidata dal Coordinatore Dino Meglio e dei CT Simone Vanni per

il fioretto, Marco Ciari per la sciabola e Francesco Martinelli per la

spada.

L’Italia, dunque, in quella che ormai è diventata una grande classica

del calendario internazionale con organizzazione del Pisascherma, terrà

a battesimo il nuovo quadriennio della scherma paralimpica: martedì alle

ore 12, presso la Sala delle Baleari del Comune di Pisa, la conferenza

stampa di presentazione, da giovedì gli assalti con tutte le fasi finali

trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube FederschermaTV1 [1] e

sulla pagina ufficiale Facebook della Federazione Italiana Scherma. Sui

social FIS, come sempre, il foto-racconto delle giornate degli azzurri

in pedana.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – PISA, 7-10 NOVEMBRE 2024

Giovedì 7 novembre

Fioretto maschile cat. A – inizio ore 9:00 (finale ore 15:00) _Emanuele

Lambertini, Matteo Betti_

Spada femminile cat. B – inizio ore 9:00 (finale ore 14.50) Al_essia

Biagini, Julia Anna Markowska_

Fioretto maschile cat. B – inizio ore 13:00 (finale ore 18:20)

_Gianmarco Paolucci, Michele Massa_

Spada femminile cat. A – inizio ore 13:00 (finale ore 18:30)

Venerdì 8 novembre

Fioretto femminile cat. B – inizio ore 9:00 (finale ore 14:20) _Alessia

Biagini_

Sciabola maschile cat. A – inizio ore 9:00 (finale ore 14:10)

_Gabriele Maria Albini, Edoardo Giordan_

Fioretto femminile cat. A – inizio ore 13.00 (finale ore 17:50)

_Loredana Trigilia_

Sciabola maschile cat. B – inizio ore 13:00 (finale ore 17:40) _Davide

Costi, Andrea Jacquier, Giamarco Paolucci_

Sabato 9 novembre

Spada maschile cat. A – inizio ore 9:00 (finale ore 15:20) _Gabriele

Maria Albini, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini_

Sciabola femminile cat. B – inizio ore 9:00 (finale ore 15:10) _Julia

Anna Markowska_

Spada maschile cat. B – inizio ore 13:00 (finale ore 18:50) _Davide

Costi, Salvatore De Falco, Luigi Fioretti, Michele Massa_

Sciabola femminile cat. A – inizio ore 13:00 (finale ore 18:30)

_Loredana Trigilia_

Domenica 10 novembre

Spada Open a squadre – inizio ore 9:00 (finale ore 10:30)

Fioretto Open a squadre – inizio ore 11.30 (finale ore 12) —

