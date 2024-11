(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 *Oggetto: **Scandalo all’ospedale di Salerno: Polichetti (Uil Fpl

provinciale) accusa: “Controlli assenti su interventi estetici a carico del

Servizio sanitario nazionale”*

Negli ultimi mesi, un’indagine condotta presso l’ospedale di Salerno ha

rivelato una serie di irregolarità legate a interventi di chirurgia

plastica eseguiti a spese del Servizio sanitario nazionale (Ssn), e

destinati a pazienti che non rispondevano ai requisiti clinici richiesti

per interventi gratuiti. L’inchiesta, che vede coinvolto il primario di

chirurgia plastica Carmine Alfano, ha acceso un riflettore su una pratica

che pare non solo diffusa, ma anche sistematicamente tollerata all’interno

di alcune strutture pubbliche.

Mario Polichetti, rappresentante sindacale della Uil Fpl provinciale,

esprime forti perplessità sul sistema di controllo e monitoraggio degli

interventi. “Se esiste un ufficio specifico deputato al controllo delle

Schede di dimissione ospedaliera (Sdo) e a verificare la documentazione

sanitaria inviata, come è possibile che nessuno abbia notato o approfondito

l’attività del chirurgo plastico?” si chiede Polichetti, alludendo ad una

inefficienza o a una mancata vigilanza da parte degli organi preposti. “È

lecito chiedersi se tutto il personale addetto ai controlli fosse in ferie,

o se sia stato lasciato tutto alla discrezionalità di chi ricopre ruoli

ispettivi a livello regionale”.

Il rappresentante sindacale mette in dubbio l’intero sistema di

approvvigionamento e monitoraggio delle risorse ospedaliere. “L’anestesista

e l’infermiere che hanno preso parte agli interventi erano presenti in sala

operatoria? E il servizio di farmacia, con quale giustificativo ha

acquistato queste protesi? L’intera catena di approvvigionamento è

supervisionata in modo appropriato o è lasciata all’autonomia del singolo

operatore?”, prosegue Polichetti, sollecitando verifiche sulle procedure

interne che regolano l’utilizzo delle sale operatorie.

Alla luce dei fatti riportati, Polichetti evidenzia l’urgenza di ripensare

il sistema di controllo nelle strutture pubbliche, affinché la gestione

degli interventi chirurgici avvenga nel rispetto dei requisiti di

trasparenza, garantendo l’appropriatezza delle prestazioni e impedendo

abusi che gravano sui fondi del Servizio sanitario nazionale.

IN ALLEGATO:

UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI.