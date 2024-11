CS – Bastini e Bardelli in testa alle regate internazionali RS Feva

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 Buongiorno,

si trasmette di seguito il comunicato stampa in oggetto, a cura del Circolo Nautico al Mare – CNAM:

Bastini e Bardelli in testa alle regate internazionali RS Feva

Alassio. Edoardo Bastini e Samuele Bardelli del Circolo Nautico di San Bartolomeo al Mare guidano la classifica dopo la prima giornata delle regate internazionali RS Feva ad Alassio. Gli imperiesi, che si sono aggiudicati tutte e tre le prove disputate dalla flotta nelle acque della Baia del Sole, guidano la classifica davanti ai compagni di circolo Lorenzo Noceti e Lorenzo Gallo, mentre al terzo posto provvisorio della classifica ci sono i padroni casa del CNAM Alassio, Gabriele Gagliolo e Giorgio Murettino.

C’era grande attesa fra gli appassionati per il ritorno nelle acque prospicienti la Gallinara della spettacolare flotta RS Feva. La manifestazione velistica alassina è organizzata dal locale circolo con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e la collaborazione della Marina di Alassio Srl.

“Ospitiamo con grande gioia- ci spiega il presidente del CNAM Carlo Canepa – questo appuntamento dedicato agli RS FEVA. Oggi si sono svolte tre combattute e spettacolari prove. Siamo molto felici di aver consolidato i rapporti con alcune classi come questa che ospitiamo di anno in anno”.

Domani sono previste altre tre prove. Dopo il dominio dimostrato oggi dal fortissimo duo formato da Bastini e Bardelli sembra difficile un clamoroso ribaltamento della classifica. Questa la graduatoria alla vigilia dell’ultima giornata: 1) Edoardo Bastini e Samuele Bardelli (Circolo Nautico di San Bartolomeo al Mare), 3; 2) Lorenzo Noceti e Lorenzo Gallo (id), 7; 3) Gabriele Gagliolo e Giorgio Murettino (Cnam Alassio), 11; 4) Mario Poggi e Letizia Gallo (Svizzera), 12; 5) Paola Brugnatelli e Flavio Dalmasso (Cnam Alassio), 15.

(Claudio Almanzi)

—————————————————–