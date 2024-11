(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 *LUCASELLI (FDI): IO MINISTRO PNRR PER IL DOPO FITTO? NO, SONO FELICISSIMA

DI STARE DOVE SONO*

Io prossimo ministro del Pnrr al posto di Fitto? “No, sono felicissima di

stare dove sono, sono capogruppo in Commissione Bilancio per il primo

partito d’Italia e sono molto serena”. Così a Rai Radio1, ospite di Un

Giorno da Pecora, la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli.

