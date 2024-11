Invito alla stampa 4 novembre 2024.

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 Prefettura di Salerno

Ufficio territoriale del Governo

COMUNICATO STAMPA

Lunedì 4 novembre 2024, in occasione del 106° anniversario del “Giorno dell’Unità

Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, si svolgerà la tradizionale cerimonia

organizzata dalla Prefettura di Salerno in collaborazione con il Reggimento

“Cavalleggeri Guide” (19°), in ricordo dell’armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4

novembre 1918, che sancì la fine della prima guerra mondiale.

Dopo la deposizione delle corone d’alloro da parte del Prefetto, Francesco Esposito,

insieme alle Autorità militari e civili, al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto

alle ore 9,30, la celebrazione proseguirà, come di consueto, in Piazza Amendola, con il

seguente programma:

ore 09.45

schieramento in atto

reparto di formazione

Gonfaloni della Città e della Provincia di Salerno

Medagliere del Nastro Azzurro

Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma

scolaresche

ore 10.00

afflusso Autorità

onori al Prefetto di Salerno

alzabandiera solenne sulle note dell’Inno d’Italia

a seguire

lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa

e della Preghiera per la Patria.

La cerimonia sarà allietata dall’esecuzione di brani musicali da parte dell’Orchestra di

Fiati del Liceo Musicale “Alfano I°” di Salerno diretti dal Prof. Pasquale Occhinegro.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, dopo l’alzabandiera in Piazza Amendola,

la cerimonia proseguirà direttamente all’interno del “Teatro Augusteo” del Comune di

Salerno.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare.

Salerno, 1 novembre 2024

Il responsabile dei rapporti con la stampa