Roma, 25 Aprile 2025

25 aprile, donna identificata dalla Polizia per aver esposto striscione '25

aprile buono come il pane bello come l’antifascismo’ all’esterno della sua

panetteria. Borrelli e Carrabs (AVS): “Gravissimo atto intimidatorio,

ministro Piantedosi chiarisca accaduto”

“Quanto accaduto ad Ascoli Piceno dove una donna, nipote di partigiani, è

stata più volte identificata da diverse forze di Polizia per aver esposto

striscione ’25 aprile buono come il pane bello come l’antifascismo’

all’esterno della sua panetteria, costituisce una intimidazione

inaccettabile in uno stato democratico. Presenterò un’interrogazione

parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi perché chiarisca

quanto accaduto”.

Lo hanno dichiarato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio

Borrelli e Gianluca Carrabs componente dell’Esecutivo nazionale Europa

Verde.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE