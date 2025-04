(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 Bonelli, “ Governo senza vergogna ha salassato famiglie e imprese con caro

bollette e vorrebbe pure i ringraziamenti.”

‘Giorgetti e Meloni, dopo aver consentito il salasso delle famiglie e

delle imprese italiane con il caro bollette, pretenderebbero anche i

ringraziamenti. Le politiche del governo Meloni, con la sua dipendenza dal

gas, hanno permesso profitti stratosferici alle grandi società energetiche,

che hanno accumulato utili per 70 miliardi di euro in tre anni, senza che

fosse preteso da loro nemmeno un euro in cambio. Il governo sostiene di

aver fatto il giusto per cittadini e imprese, ma ha invece consentito il

raddoppio delle bollette. Basta perculare i cittadini: tassino subito gli

extraprofitti energetici e restituiscano il maltolto a famiglie e imprese,

puntando finalmente sulle energie rinnovabili’ .

Così in una nota Angelo Bonelli parlamentare AVS e co-portavoce di Europa

Verde

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE