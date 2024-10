Comunicato Stampa – Approvato il nuovo piano di rateizzazione per le sanzioni edilizie: una svolta verso la flessibilità nel Comune di Voghera

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 Comune di Voghera

Approvato il nuovo piano di rateizzazione per le sanzioni edilizie: una svolta verso la flessibilità nel Comune di Voghera

Voghera, 31 ottobre 2024 – Con la Delibera di Giunta N. 405 del 24 ottobre, il Comune di Voghera ha introdotto un piano di rateizzazione per le sanzioni pecuniarie e le oblazioni legate agli abusi edilizi, rispondendo alle esigenze crescenti di contribuenti che si trovano a dover affrontare costi elevati per regolarizzare situazioni edilizie non conformi.

In linea con le recenti disposizioni nazionali, questa misura comunale si integra direttamente con il “Decreto Casa”, varato dal ministro Matteo Salvini, che promuove il supporto alle famiglie italiane, facilitando la regolarizzazione edilizia per coloro che desiderano mettersi in regola ma potrebbero essere ostacolati dai costi. Il Decreto Casa, infatti, prevede modifiche sostanziali per semplificare e rendere più accessibile la messa a norma delle abitazioni, sostenendo l'inclusività nelle politiche edilizie.

In base alla nuova delibera, sarà possibile dilazionare i pagamenti in tre rate per importi pari o superiori a 4.000 euro. Il primo pagamento, pari al 40% dell’importo complessivo, dovrà essere effettuato prima del rilascio del permesso di costruire in sanatoria o, nel caso della SCIA, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Le successive due rate, ognuna del 30% del totale, sono scaglionate rispettivamente a 180 e 360 giorni, con l’aggiunta degli interessi legali.

L’assessore William Tura, promotore dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza della delibera, dichiarando: “Questo provvedimento rappresenta un passo avanti per il Comune, che intende favorire la regolarizzazione degli abusi edilizi senza imporre un onere insostenibile ai cittadini. Siamo consapevoli delle difficoltà economiche che possono presentarsi e ci auguriamo che questa rateizzazione, in linea con le direttive del Decreto Casa, permetta a molti di mettersi in regola in modo sostenibile.”

Il piano prevede inoltre la presentazione di una garanzia fideiussoria per le rate successive alla prima, sottoscritta tramite un istituto bancario o assicurativo. Questa misura di tutela permette di assicurare il completamento dei pagamenti, contribuendo così alla stabilità delle finanze comunali.

Con questa delibera, il Comune di Voghera si pone come esempio di flessibilità amministrativa, attuando un’iniziativa che risponde al contesto nazionale e alle linee guida promosse dal ministro Salvini.