(ACON) VIABILIT. PUTTO (PAT-CIV): FERMO PROGETTO DI VIA PEDRINA, AD AZZANO X

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 30 ott – Il consigliere regionale del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg Marco Putto ? intervenuto in Aula con una

interrogazione sul tratto di via Pedrina, in Comune di Azzano

Decimo. “Sono trascorsi ben 14 mesi dalla riassegnazione,

rimaneggiata – commenta Putto in una nota -, delle risorse

inizialmente sottratte dalla Regione per la riqualificazione di

un tratto di questa strada: nel 2018 erano stati stanziati per

l’opera dalla Giunta regionale 1,94 milioni di euro e il Comune

di Azzano Decimo approvava la realizzazione di due piste

ciclopedonali monodirezionali ai lati della carreggiata, con la

la realizzazione di tre rotatorie; nello stesso anno le risorse

venivano dirottate sui lavori relativi agli interventi urgenti

conseguenti la tempesta Vaia”.

“Nel luglio 2023, a distanza di quasi 5 anni dalla sottrazione

delle risorse che avevo ripetutamente richiesto tornassero ad

Azzano Decimo – prosegue il civico -, la Regione riassegnava alla

nuova amministrazione azzanese, evidentemente ritenuta pi?

‘amica’ di quella che all’epoca guidavo come sindaco, solo 1,2

milioni di euro per l’opera, ridimensionandola rispetto al

progetto originario su richiesta dell’attuale Giunta comunale e

assegnando le risorse all’ente di decentramento regionale di

Pordenone (Edr). Dal municipio, nel frattempo, hanno deciso di

eliminare le rotatorie dal progetto”.

“Oggi, nella risposta all’interrogazione presentata – rimarca il

consigliere -, ho appreso dall’assessore Amirante che dopo ben 14

mesi il progetto ? ancora fermo per ragioni sostanzialmente

legate ai tempi burocratici e alle nuove disposizioni sulla

competenza della strada, nel frattempo passata dalla Regione al

Comune di Azzano Decimo. All’orizzonte si profila un nuovo

‘ritardo azzanese’, dopo quello clamoroso e arcinoto

dell’ampliamento del distretto sanitario, questo fermo da 8 anni

dall’approvazione del primo progetto preliminare e non ancora

appaltato”.

“Ho la netta impressione – conclude Putto – che anche questo

intervento non sia per nulla ritenuto prioritario. Azzano Decimo,

evidentemente, pu? aspettare: non sono per nulla soddisfatto e

continuer? a monitorare e sollecitare quanto dovuto ai cittadini

azzanesi”.

ACON/COM/rcm

301245 OTT 24