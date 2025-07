(ARC) Turismo: Bini, Residence 124 a Lignano valorizza offerta

(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

Lignano Sabbiadoro, 18 lug – "Con il Residence 124 viene

valorizzata ulteriormente l’offerta turistica di Lignano

Sabbiadoro, puntando su bellezza architettonica e sostenibilit?

ambientale. Questo intervento dimostra come investimenti privati

di qualit? possano contribuire in modo concreto alla crescita del

nostro territorio”.

Cos? l’assessore regionale alle Attivit? produttive e turismo

Sergio Emidio Bini ? intervenuto stasera a Lignano Sabbiadoro

all’inaugurazione di Residence 124 nuovo complesso residenziale

che sorge lungo Viale Europa.

“La Regione Friuli Venezia Giulia – ha rimarcato Bini – ?

fortemente impegnata nel sostenere il settore dell’accoglienza:

lo dimostra l’attivazione di un fondo chiuso dedicato al comparto

alberghiero, il sostegno agli investimenti per accrescere la

qualit? degli appartamenti a uso turistico, strumenti strategici

per accompagnare imprenditori e investitori in progetti di

valore. Vogliamo elevare la ricettivit? regionale, innalzando il

livello dei servizi e delle strutture, e favorire la

destagionalizzazione: progetti come questo, pensati anche per un

utilizzo residenziale invernale, vanno esattamente in questa

direzione”.

Il nuovo esempio di edilizia turistica di alta gamma ? composto

da 17 unit? abitative da 120 mq ciascuna, tutte tricamere,

progettate dall’architetto Mauro Rossetto e realizzate

nell’ambito di un piano particolareggiato approvato dal Comune

nel 2000.

L’iniziativa ? stata sostenuta dalla societ? immobiliare guidata

da Marco Pellegrino, amministratore unico, che ha creduto

fortemente nel potenziale del progetto. A testimoniare il

successo dell’operazione, il fatto che oltre il 60% delle unit? ?

gi? stato venduto, attirando un forte interesse da parte di

acquirenti austriaci, tedeschi, slovacchi e cechi, a conferma

della crescente attrattivit? internazionale della localit?.

