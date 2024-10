(ACON) NATALIT. CALLIGARIS (LEGA): REGIONE A FIANCO DI DONNE E FAMIGLIE

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 30 ott – “Il presidente Fedriga e l’assessore

Rosolen sono i primi ad aver messo in capo misure vere e

sistemiche per affrontare seriamente l’inverno demografico in

questa Regione mettendo al centro dell’azione amministrativa

donne e famiglie dopo decenni di politiche nazionali che le

avevano dimenticate”.

Lo fa sapere, in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio

regionale, Antonio Calligaris, che ha presentato l’emendamento

alla mozione “Necessit? di sviluppare politiche innovative nella

nostra Regione a statuto speciale per contrastare l’inverno

demografico e per promuovere l’attrattivit? regionale” durante la

seduta d’Aula.

“Il problema della denatalit? – continua Calligaris – si affronta

con politiche continuative e sistemiche. Questa amministrazione

ha eliminato i bonus una tantum, beb? ed energia, in favore di

misure stabili come dote famiglia, dote scuola, bonus asilo nido

e le politiche per il lavoro femminile che accompagnano una

famiglia lungo tutta la crescita dei figli”.