(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 NOTA FARNESINA – Carico di beni umanitari della Cooperazione italiana in Myanmar

È atterrato stamani a Yangon un aereo della Cooperazione italiana carico di beni umanitari destinati alla popolazione civile del Myanmar.

Il trasporto, realizzato dalla Farnesina su indicazione del Vice Ministro con delega alla Cooperazione Edmondo Cirielli, è stato ricevuto oggi dal personale dell’Ambasciata d’Italia.

Il carico, destinato all’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni nella cornice della risposta di emergenza al devastante terremoto che ha colpito il paese a marzo, comprende beni di prima necessità come tende da campo, teloni, potabilizzatori e kit di emergenza, che permetteranno di fornire protezione a migliaia di persone che versano in condizione di particolare vulnerabilità.