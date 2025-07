(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Partita del cuore: Ronzulli (Fi),oggi in campo con la maglia più bella, quella della solidarietà

“Questa sera non ci sono magliette che contano, contano i cuori. E in questo caso i cuori devono battere per i più fragili. In questa partita la maglia più bella, forse un po’ invisibile, è quella della generosità e della solidarietà. Scendiamo in campo con questo scopo e quindi è un buon motivo per esserci stasera”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli intervenendo a Rai Radio Uno sulla partita del cuore in programma stasera. “L’anno scorso ero attaccante, quest’anno non so ancora in che ruolo giocherò. Seguirò le indicazioni del mister La Russa, che è anche il mio presidente in Senato, ho una doppia motivazione per dargli retta”, ha concluso.