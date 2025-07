(ARC) Sicurezza: Fedriga, Petronzi prefetto Ts scelta di alto profilo

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Trieste, 15 lug – “Ringrazio il ministro Piantedosi per aver

indicato Giuseppe Petronzi come nuovo prefetto di Trieste,

servitore dello Stato e professionista competente ed esperto, che

gi? conosce il territorio per aver ricoperto l’incarico di

questore della citt?”.

Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga a commento

della nomina di Giuseppe Petronzi a prefetto di Trieste con

funzioni di Commissario di Governo.

“Sono certo – ha aggiunto il massimo esponente della Giunta

regionale – che, in considerazione dell’alto profilo di Petronzi,

ci siano tutti i migliori presupposti per poter lavorare in

maniera sempre pi? sinergica e collaborativa su una materia cos?

sentita dai cittadini come quella della sicurezza”.

