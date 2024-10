(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 ISTITUZIONE ALBO DEI SOCIOLOGI, D’ATTIS (FI) DEPOSITA PROPOSTA DI LEGGE ALLA CAMERA

“Offrire al sistema Paese una risorsa professionale che, con competenze certificate, possa estendere il proprio apporto per rafforzare il governo delle crescenti criticità sociali: è questo l’obiettivo della proposta di legge che ho depositato oggi alla Camera dei Deputati per l’istituzione dell’Albo professionale dei sociologi. Una figura che oggi appare di rilevanza strategica, considerando gli obiettivi indicati per l’attuazione del PNRR: sollecitare l’Italia a intraprendere la strada del superamento degli impatti negativi che le criticità sociali hanno determinato nel contesto economico ed ambientale. Parliamo, quindi, di coesione sociale e di mettere in campo uno strumento che, come un albo professionale, possa concorrere a garantire la competenza e le capacità degli operatori sul mercato”. Lo annuncia in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e commissario regionale in Puglia.

