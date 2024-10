(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

*ELEZIONI LIGURIA, RANCAN (LEGA): "ORA PUNTIAMO ALL'EMILIA-ROMAGNA, PER UN

VERO CAMBIAMENTO”*

BOLOGNA, 29 OTT – “Felici per la straordinaria vittoria del centrodestra in

Liguria: questo risultato rappresenta un importante passo avanti verso il

cambiamento che tutti desideriamo. Un plauso a tutti coloro che hanno

contribuito al successo e un grande in bocca al lupo al governatore

designato dal centrodestra, Marco Bucci, per i prossimi anni di mandato”.

Così Matteo Rancan, capogruppo in consiglio regionale e segretario Lega

Emilia, che continua: “La Lega ha ottenuto un buon risultato, confermandosi

secondo partito del centrodestra. Ora puntiamo anche all’Emilia-Romagna:

con lo stesso spirito di collaborazione e impegno, siamo certi di poter

portare un nuovo sistema, fatto di dialogo e sinergia, per costruire

insieme un futuro migliore. È il momento di lavorare a fianco delle regioni

vicine per rispondere ai bisogni reali dei cittadini, creare opportunità e

garantire una gestione efficace e innovativa”.

“Avanti così, con entusiasmo e determinazione: la nostra missione continua”

conclude Rancan.

