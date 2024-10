Agenzia regionale 1247.24 Triggiani_bando contributi impianti calore e biomasse a basso consumo

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 *Contributi per la sostituzione di impianti calore e biomasse a basso

consumo: pubblicato l’avviso a sportello per alcuni comuni delle province

di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto*

E’ rivolto ai cittadini di altri 21 nuovi comuni pugliesi il bando

regionale pubblico per il miglioramento della qualità dell’aria finalizzato

all’erogazione di contributi a sportello per la sostituzione di generatori

di calore e caminetti a biomasse.

“Dopo Torchiarolo e Francavilla Fontana (Br) – sottolinea l’assessora

all’Ambiente della Regione, *Serena Triggiani* – abbiamo inteso

ricomprendere, con un aggiornamento dell’avviso, anche gli edifici

ricadenti in altri centri urbani, tra le province di Bari, Taranto e Lecce,

sulla scorta della valutazione integrata della Qualità dell’Aria in Puglia

eseguita per l’anno 2022, dalla quale sono emersi valori critici per i

parametri di inquinanti da combustione, causati dalle emissioni locali

prodotte dal riscaldamento residenziale a legna. Per questo intervento

abbiamo impegnato 200 mila euro sì da garantire ai cittadini dei comuni

indicati contributi dai 4 ai 10 mila euro. Si tratta di una piccola

iniezione di liquidità per le famiglie che vogliano riconvertire gli

impianti domestici di riscaldamento, traendo vantaggi notevoli in termini

di consumi e di emissioni di CO2 secondo il principio della sostenibilità

che come Regione stiamo sostenendo con un’adeguata strategia”.

L’avviso pubblico è rivolto ai comuni di Bari, Palo del Colle, Bitonto,

Modugno e Molfetta; Taranto, Mottola e Castellaneta; Mesagne, Latiano,

Ceglie Messapica, Oria, Erchie, Cellino San Marco, San Donaci, Torre S.

Susanna, San Pancrazio Salentino e San Pietro Vernotico; Lecce, Galatina e

Campi Salentina. Si ha tempo sino al 9 dicembre 2024 per presentare la

domanda dell’avviso disponibile su

https://www.regione.puglia.it/web/ambiente.