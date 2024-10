(ACON) ILIA. DISCUSSIONE. OPPOSIZIONI: SECONDE CASE, DIFFERENZIARE BENEFICI

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

quella di venire incontro ai cittadini che a prezzo di sacrifici

hanno acquistato la prima abitazione e in qualche caso anche un

secondo immobile. Altri ne lodano alcuni aspetti, in particolare

“l’alleggerimento dell’aliquota per i fabbricati destinati ad

attivit? economiche” (Massimiliano Pozzo e Laura Fasiolo del Pd),

“l’abbattimento in caso di morosit? legata alla locazione”

(Rosaria Capozzi del M5S) e “i vantaggi per chi eredita la

seconda casa in localit? distanti dai grandi centri” (Massimo

Moretuzzo, capogruppo del Patto per l’autonomia-Civica Fvg). Ma

su molti altri aspetti il giudizio dei consiglieri di Opposizione

sul ddl 29 resta negativo.

Lo si ? compreso dagli otto interventi degli esponenti di

minoranza nel corso della discussione generale sul provvedimento

che va a modificare le aliquote relative all’Ilia, l’imposta

locale immobiliare autonoma.

Le posizioni pi? critiche sono state espresse da Furio Honsell

(Open Sinistra Fvg), convinto che “con questa norma si vada a

ridurre l’imposta sul patrimonio senza portare benefici alla

collettivit?. Dovreste uscire da una logica di spartizione a

pioggia che favorisce una fascia di persone gi? privilegiate.

Perch? io capisco i sacrifici di chi ? riuscito ad acquistare la

prima casa, ma non la seconda? Bisognerebbe piuttosto aiutare chi

una casa non ce l’ha”.

Anche secondo Andrea Carli (Pd), che ha centrato il suo

intervento su numeri e percentuali relative all’applicazione

delle aliquote immobiliari da parte dei Comuni, “il problema vero

sono le case che non vengono date in affitto e i territori

montani o interni dove gli immobili non vengono affittati perch?

poco attrattivi. Per quelle situazioni si dovrebbe fare una

manovra pi? incisiva, quantomeno cancellando l’imposta nei

territori montani di fascia C”.

La collega dem Manuela Celotti ? invece preoccupata soprattutto

“per la limitazione dell’autonomia dei Comuni che questa legge

provocherebbe: nel momento in cui le risorse caleranno, avremo

un’ipoteca di fatto sui loro bilanci”. Anche secondo Celotti “?

sbagliato non aver previsto distinzioni territoriali o di

reddito, come se avere una seconda casa a Lignano, a Trieste o

nelle aree montane fosse la stessa cosa”. Argomenti riproposti da

Laura Fasiolo (Pd) che invoca “una distinzione basata sui redditi

dei beneficiari”. Perch? altrimenti, le ha dato manforte il

collega dem Pozzo, “si rischia di tradire l’obiettivo di aiutare

chi ne ha bisogno, agevolando anche chi non rientra in questa

categoria”.

“Se questa ? una boccata d’ossigeno per la classe media come ha

detto il capogruppo della Lega, Calligaris – ha fatto presente

Rosaria Capozzi del M5S – ricordo che le famiglie in difficolt?

economica sono da tempo in apnea? State facendo una scelta

politica sbagliata, si dovrebbero abbattere le aliquote solo a

chi affitta immobili a canone concordato”.

Pi? morbida la posizione di Moretuzzo. “Dentro questo ddl ci sono

aspetti positivi per chi eredita la seconda casa in posti

disagiati e per famiglie che non hanno mezzi importanti, come

pure per le imprese economiche che si vedono abbattere le

aliquote. Ma tutto questo – ha aggiunto il capogruppo del

Patto-Civica – andrebbe inserito in una politica complessiva per

la casa, tenendo presente il grande problema dell’emigrazione

giovanile, costituita in gran parte da laureati. I nostri

emendamenti entreranno dunque nel merito e dalla vostra risposta

valuteremo la posizione da prendere sulla norma”.

“Non demonizzo questa misura – ha osservato Serena Pellegrino di

Avs – ma ? necessario che la Regione agisca contro le palesi

disuguaglianze e distorsioni che si possono generare con

l’applicazione della legge. Il nostro movimento politico aveva

gi? proposto a livello nazionale di abbattere la tassa per

immobili con un valore inferiore ai 500mila euro, mentre al di

sopra di quella cifra andrebbero applicate cinque diverse

aliquote”.

A tutte queste osservazioni ha risposto l’assessore alle

Autonomie locali, Pierpaolo Roberti. Che ha preannunciato “la

richiesta di ritirare tutti gli emendamenti per avere tempo di

valutare l’impatto della norma sul territorio”. L’assessore ha

comunque assicurato “che questo percorso ? stato condiviso con i

Comuni e non toglie spazi di manovra ai municipi”.

Per i consiglieri di Maggioranza ha parlato, in replica, il solo

relatore Michele Lobianco: “Sfugge – ha detto il consigliere di

Forza Italia – che questo ddl ? un atto di politica pura,

un’azione pianificata con una visione lungimirante”.

