Sanità: Patriarca, Fi in visita ospedali e pronto soccorso per ascoltare voce di chi conosce problemi

“Forza Italia continua a proporre soluzioni concrete per rafforzare il nostro sistema sanitario nazionale, a partire dal nodo irrisolto delle liste d’attesa. Il nostro obiettivo è potenziare l’accesso alla medicina specialistica sia territoriale che ospedaliera, aumentare in modo strutturale i posti letto e riorganizzare il sistema per ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso. In questa chiave si inserisce anche la riforma della medicina generale, su cui abbiamo già presentato una proposta di legge in Parlamento, con l’intento di migliorare l’integrazione tra cure di prossimità e servizi territoriali. Avvicinare l’ospedale al territorio, rafforzare il dialogo tra le due dimensioni e intervenire sulle criticità organizzative è la strada per restituire efficienza e centralità al nostro sistema sanitario”. Così la deputata di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera Annarita Patriarca, ospite a Tgcom. “Abbiamo presentato un piano articolato in undici punti – ha proseguito – che richiederà investimenti e una ristrutturazione profonda, ma che punta verso una sanità moderna, vicina ai cittadini e fondata su criteri di merito e competenza. Ragioniamo anche di accesso precoce ai farmaci, valorizzazione degli specializzandi, e sosteniamo con convinzione la riforma del ministro Bernini sull’accesso alla facoltà di medicina, che rappresenta una svolta epocale in termini di meritocrazia e incremento del numero di medici. Quest’estate saremo nei pronto soccorso e negli ospedali per ascoltare medici, operatori sanitari e pazienti. Crediamo in un confronto diretto e concreto, perché solo chi conosce davvero i problemi può contribuire a risolverli”.

