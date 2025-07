Comunicato Stampa 1227/2025 Meteo. Previsti rovesci e temporali dal pomeriggio di oggi sul Veneto. Allerta idraulica gialla per temporali su tutto il territorio regionale

(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

AVVISO DI CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA N. 38 / 2025

Emesso sabato 12-07-2025 ore: 14:00

PREVISIONE METEO:

Nel pomeriggio/sera di oggi, sabato 12, probabile fase di instabilità, con dei rovesci/

temporali sparsi specie tra Prealpi e pianura nord-orientale, dove non è escluso qualche

fenomeno intenso, fino alle prime ore della notte.

Domenica 13, dalle ore centrali, instabilità in nuovo aumento, con rovesci/temporali sparsi

che localmente potranno risultare anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali

grandinate).

CODICE

Province

VENE-A

VENE-H

BL-TV

VENE-B VI – BL – TV -VR

VENE-C

VENE-D

RO-VR

VENE-E PD-VI-VR-VE-TV

VENE-F

VE-TV-PD

VENE-G

VE-TV

CRITICITA’ PREVISTA

DA domenica 13-07-2025 ore: 12:00 A lunedì 14-07-2025 ore: 00:00

ZONE DI ALLERTA

Idraulica

Idrogeologica

Nome del bacino Idrografico

Alto Piave

VERDE

VERDE

Piave Pedemontano

VERDE

VERDE

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

VERDE

VERDE

Adige-Garda e Monti Lessini

VERDE

VERDE

Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige

VERDE

VERDE

Basso Brenta -Bacchiglione

VERDE

VERDE

Basso Piave,Sile e Bacino scolante in laguna

VERDE

VERDE

Livenza, Lemene e Tagliamento

VERDE

VERDE

Idrogeologica

per Temporali

GIALLA

GIALLA

GIALLA

GIALLA

GIALLA

GIALLA

GIALLA

GIALLA

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AL SUOLO:

Possibile innesco di frane superficiali e colate rapide ; possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria; rigurgito dei sistemi

di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi.

Lo scenario è caratterizzato da fenomeni intensi e a rapido sviluppo.

L’elenco completo ma non esaustivo dei fenomeni che possono verificarsi è allegato alla DGR n. 869 del 19/07/2022. Si riporta di seguito la

legenda del grado di diffusione dei fenomeni/effetti al suolo in funzione del codice colore:

Assenza di fenomeni significativi prevedibili

Fenomeni localizzati

Fenomeni diffusi

Fenomeni numerosi e/o estesi

NOTE:

E’ attivo il servizio di reperibilità h24. Il Centro Funzionale Decentrato seguirà l’evoluzione dell’evento e si riserva la possibilità di emettere un

aggiornamento del presente avviso in relazione alle possibili variazioni delle previsioni meteo e alla situazione in atto.

Il presente avviso si intende implicitamente revocato decorso il periodo di validità sopra riportato.

Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la ricevuta di trasmissione dell’invio a mezzo pec rappresenterà, per questa

Struttura, la certificazione dell’avvenuta notifica

Il Responsabile del Centro Funzionale

Ing. Tommaso Settin

CFD/LaFe

