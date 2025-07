ABRUZZO, A VALLOMBROSA LOLLOBRIGIDA BATTEZZA IL MENU CONTADINO PER L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA

(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

E LOLLOBRIGIDA “BATTEZZA” CON L’ARROSTICINO IL MENU CONTADINO PER LA CAPITALE DELLA CULTURA

APPELLO DI COLDIRETTI AI RISTORATORI: SCEGLIETE LA TRADIZIONE E LA FILIERA CORTA

Le immancabili pallotte “cacio e uova”, la mortadella di Campotosto e un assaggio di zuppa di ceci per antipasto per poi passare ai primi piatti più conosciuti della tradizione abruzzese da scegliere tra anellini alla pecorara e chitarrina con lo zafferano, magari seguiti dall’apprezzatissimo agnello arrosto con un contorno di rape “strascinate”. E’ questa una delle variabili del “Menu contadino 2026” per L’Aquila capitale della cultura, presentato questa mattina da Coldiretti Abruzzo alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Emanuele Imprudente e della presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso Antonella Ballone dal presidente regionale di Coldiretti Pietropaolo Martinelli, dal direttore Marino Pilati e dalla presidente di Terranostra-Campagna Amica Emanuela Ripani nella splendida Abbazia di Vallombrosa (Fi) nell’ambito della festa dei Carabinieri forestali in onore di San Giovanni Gualberto, che quest’anno è stata organizzata da Regione Abruzzo con il supporto della federazione regionale di Coldiretti e ha visto partecipare i più alti grandi dell’arma ed oltre 400 ufficiali. La presentazione del menu, messo a punto dai cuochi contadini abruzzesi di Terranostra-Campagna Amica, è stato un apprezzato fuori programma – in collaborazione con Giovani e Donne di Coldiretti Abruzzo che hanno realizzato la “tavola delle eccellenze” – per “anticipare” i festeggiamenti che caratterizzeranno il capoluogo della regione abruzzese per tutto il 2026. Ed il primo ad apprezzare il menu contadino è stato proprio il ministro alle politiche agricole Francesco Lollobrigida, che, presente all’evento, ha assaggiato anche gli arrosticini rigorosamente di carne abruzzese accompagnati da un calice di Montepulciano d’Abruzzo.

“Il menu che abbiamo scelto per L’Aquila capitale della cultura 2026 offre una vasta scelta di piatti caratteristici preparati con ingredienti freschi e di qualità – ha spiegato Emanuela Ripani, presidente di Terranostra Abruzzo – un modo per celebrare la cultura culinaria rurale e le prelibatezze regionali, ma anche per offrire un viaggio simbolico attraverso le eccellenze delle quattro province, dalle antiche ricette dell’Abruzzo interno alle prelibatezze della tradizione costiera”. Nel menu presentato da Coldiretti Abruzzo, Campagna Amica e Terranostra spiccano i taglieri con salumi e formaggi specifici del territorio, 4 tipologie di primo, due secondi, sette dolci e due liquori. Ogni piatto è abbinato ad una cultivar di olio e ad una tipologia di vino. “Questo Menù sarà d’ispirazione per tutti i ristoratori che potranno proporre o rivisitare le medesime ricette presso le proprie attività – commenta Marino Pilati, direttore regionale – La scelta dei piatti non è stata assolutamente facile. Abbiamo inserito varianti pensate, capaci di raccontare la varietà di una regione e delle sue province. Si va oltre la provincia aquilana, per raccontare un Abruzzo ricco, interessante e sconosciuto e invitiamo i ristoratori a scegliere il nostro menu e i produttori certificati da Campagna Amica, sinonimo di filiera corta e di genuinità”.

