(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 Latte, Cerreto (FdI): Sorpasso storico nell’export

“I dati resi noti da ISMEA certificano che le politiche del governo Meloni e del ministro Lollobrigida funzionano. Maggiore fiducia tra gli allevatori, politiche della qualità all’avanguardia e contesto politico favorevole all’imprese hanno portato l’Italia ad essere il secondo Paese al mondo per export di formaggi, superando pertanto Francia e Paesi Bassi e posizionandoci subito dietro la Germania. Il sistema delle Indicazioni Geografiche contribuisce a creare un valore aggiunto ai prodotti e a trarne vantaggio è tutta la filiera. Ma è la fiducia riscontrata negli allevatori il vero dato rivoluzionario che fa sì che le esportazioni siano cresciute in valore e volume. La serenità per il futuro e la certezza data dal governo Meloni nel presente contribuisce a rendere possibili investimenti e quindi migliorie diffuse in innovazione e qualità, tenendo sempre come stella polare la tradizione e l’identità agroalimentare italiana”. Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.

