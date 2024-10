(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 MASSA LUBRENSE, MAZZELLA (M5S): HO CHIESTO AL GOVERNO UN INTERVENTO URGENTE PER GARANTIRE LEGALITÀ E SICUREZZA

Roma, 26 ottobre – “Ho appena terminato di scrivere un’interrogazione parlamentare che intende portare all’attenzione del governo i gravi fatti di Massa Lubrense, dove da tempo sono emersi sospetti di abusi edilizi e irregolarità amministrative, con gravi potenziali rischi per la sicurezza pubblica. Recenti sequestri, infatti, hanno coinvolto proprietà dell’ex assessore Domenico Tizzano, evidenziando strutture costruite senza permessi adeguati e altre presunte violazioni urbanistiche. Questa vicenda solleva dubbi sull’operato dell’amministrazione locale, e non possiamo escludere che il caso Tizzano sia solo la punta di un iceberg in un possibile sistema di connivenze. Personalmente, ritengo che la tutela dell’ambiente e il rispetto delle norme edilizie siano pilastri fondamentali che ogni amministrazione dovrebbe tutelare, pertanto reputo grave una vicenda che avrebbe visto il sorgere di favoritismi o condotte illecite. Per questo, ho stimolato l’esecutivo a verificare quanto sta accadendo a Massa Lubrense, valutando di inoltrare degli ispettori. Serve un monitoraggio costante per impedire nuovi abusi e assicurare che il diritto e la sicurezza siano sempre rispettati: bisogna prevenire assolutamente situazioni che possono compromettere la sicurezza dei cittadini”. Così in una nota il senatore M5S Orfeo Mazzella.

