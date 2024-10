Contest letterario e fotografico per i 250 anni della Passerini Landi, i vincitori

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 Gentili Colleghi,

di seguito l’elenco dei vincitori dei due contest – fotografico e

letterario – organizzati per celebrare i 250 anni della Biblioteca

Passerini Landi. Le premiazioni si sono svolte questo pomeriggio, nella

cornice del Salone Monumentale.

In allegato, le foto dei primi tre classificati della sezione Ragazzi, di

Pietro Chiappelloni e Alberta Calissardi della sezione adulti, di Chiara De

Francesco e Giuseppe Balordi per la sezione fotografica (gli altri premiati

non hanno potuto presenziare all’evento).

Al tavolo dei relatori, da sinistra, la bibliotecaria Cecilia Magnani,

l’assessora Serena Groppelli, Simona Tonini per Epikurea e la bibliotecaria

Daniela Morsia.

*Contest letterario* *Storie da biblioteca. Misteri, passioni, amori, vita.

I racconti nati in Passerini-Landi*

Organizzato dalle associazioni RadioRaccontiamoci ed Epikurea, con il

sostegno di tutti i partner del progetto “Zona Holden”, ha messo in palio

premi in buoni libro per i vincitori.

Due le sezioni, l’una partecipazione libera e l’altra riservata agli

studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.

*Sezione adulti*:

Primo classificato: “Slum of angels” di Cecilia Mezzadri

Secondo classificato: “Una vita in biblioteca” di Alberta Calissardi

Terzo classificato: “Alla larga dalle biblioteche” di Pietro Chiappelloni

*Sezione Young*:

Primo classificato: “Voltiamo pagina” di Laura Calza, Emma Ferrini,

Elna Ostrvica, Emma Sorbello, Vera Valuto Sciara

Secondo classificato: “La sorpresa sotto lo scaffale” di Davide Magni

Terzo classificato: “Il libro di Ana” di Nina Perotti

*Menzione speciale* per gli alunni della 4° B della scuola primaria Gianni

Rodari di Podenzano.

La giuria era composta da rappresentanti e coordinatrici dei gruppi di

lettura delle Biblioteche di Piacenza (Trame in Biblioteca –

Passerini-Landi, Chiacchiere intelligenti – Farnesiana, Il giardino delle

parole – Besurica)

——————————————————

*Contest fotografico* *#i250siamonoi*

Lanciato dalla Biblioteca Passerini Landi, chiedeva ai partecipanti di

esprimere, in un massimo di cinque fotografie ambientate all’interno o nei

dintorni di Palazzo San Pietro, la percezione emozionale e le esperienze di

vita legate alla frequentazione della Biblioteca.

L’esito finale non è una classifica, ma è stato attribuito un

riconoscimento a tre fotografie selezionate dalla giuria, presieduta

dall’assessora alla Partecipazione Serena Groppelli:

“L’intruso” di Giuseppe Balordi

“Lo spazio dei segreti” di Gero Guagliardo

“Viaggio interrotto” di Nicolò Morales

Menzione speciale della Biblioteca a:

“Luce alla finestra” di Chiara De Francesco

“Il libro tra le mani” di Cristina Nicolodi

Le fotografie di Danila Corgnati e Stefano Morbelli sono state selezionate

per la stampa in grande formato sugli stendardi espositivi in Biblioteca.