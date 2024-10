(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

sab 26 ottobre 2024 *BOLOGNA. SICUREZZA CORSI D'ACQUA, MARCHETTI (LEGA): "BASTA ACCUSE, LEPORE

POTEVA INTERVENIRE PRIMA: SERVE TAVOLO COORDINAMENTO”*

BOLOGNA, 26 OTT – “Siamo ormai al tutti contro tutti. Sarebbe il caso che

Lepore la smettesse con le accuse, in quanto, anziché lamentarsi, poteva

intervenire per tempo”. Così il consigliere regionale della Lega, Daniele

Marchetti, consigliere regionale della Lega, commentando le parole del

sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a proposito delle responsabilità

relative alla gestione dell’emergenza idrica e dei corsi d’acqua.

“Lepore, che ora punta il dito contro bonifica Renana, Consorzio dei canali

e Agenzia regionale, non è nuovo all’amministrazione. Se davvero crede che

ci siano state mancanze, avrebbe potuto sollecitare gli enti già in

passato” attacca il leghista.

Marchetti ribdisce l’urgenza di coordinamento fra tutti gli enti per

evitare simili crisi. “Da tempo propongo un tavolo tecnico che metta

insieme le competenze necessarie. È ora di passare ai fatti e trovare

soluzioni concrete e durature” conclude.

