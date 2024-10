(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 19 ottobre 2024 IMOLA. ALLERTA MALTEMPO, MARCHETTI (LEGA): “SCUOLE CHIUSE, AUTODROMO

APERTO, E PARCHEGGIO LUNGOFIUME PIENO DI AUTO. DOV’È LA LOGICA?”

“Con un’ordinanza all’ultimo minuto, il Sindaco di Imola ha disposto la

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi,

sabato 19 ottobre, a causa dell’allerta meteo. Tuttavia, l’autodromo di

Imola è in piena attività, con il parcheggio lungofiume colmo di auto. Qual

è la logica?”

A sollevare la questione, con tono sarcastico, è Daniele Marchetti,

Consigliere regionale e comunale della Lega.

“Tralasciando i disagi creati da un’ordinanza tardiva, che ha complicato

l’organizzazione delle famiglie, mi sfugge il senso di questa scelta:

chiudere le scuole, ma dare il via libera alle ‘Finali Mondiali Ferrari’,

un evento che durerà tutto il weekend e che, attirando spettatori, ha reso

necessario l’utilizzo del parcheggio proprio accanto al fiume Santerno. Non

è forse uno dei luoghi più a rischio esondazione? Mi auguro di non essere

l’unico a pormi questa domanda” – conclude Marchetti.