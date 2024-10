Nel nido d’infanzia di via Libeccio una seconda sezione del tempo prolungato

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA DEL 16 OTTOBRE 2024

Il Comune di Oristano attiva una seconda sezione del tempo prolungato nel

nido d’infanzia di via Libeccio.

La nuova sezione consentirà la frequenza fino alle 16.30 ai bambini dai 12 ai 22

mesi e si aggiunge a quella già attivata e riservata ai bambini dai 3 ai 12 mesi.

“Si tratta di una risposta concreta ai bisogni delle famiglie oristanesi – spiega il

Sindaco Massimiliano Sanna -. Questa amministrazione riconosce la

complessità degli impegni che gravano sui genitori nella crescita e nella

educazione di figli in un’età così delicata. Per questo motivo, nell’ambito delle

attività dei servizi socio-educativi, abbiamo previsto questa misura che

interviene a favore dei genitori con bambini al di sotto dei tre anni per aiutarli a

conciliare i tempi dedicati al lavoro e alla gestione della famiglia”.

L’Assessore ai Servizi sociali, Carmen Murru, che in occasione di un recente

incontro con l’Assessore Regionale alle politiche sociali è intervenuta

evidenziando la necessità di stanziare maggiori risorse per la gestione dei nidi,

servizio indispensabile per le famiglie del Comune di Oristano e di tutto il

territorio regionale.

“Al momento siamo riusciti a reperire le risorse necessarie all’attivazione delle

due sezioni del tempo prolungato nel nido di via Libeccio – osserva l’Assessore

Murru -. Si tratta di un ulteriore obiettivo raggiunto dall’Amministrazione

Sanna, ma soprattutto di una importante risposta ai reali bisogni delle famiglie.

Il Servizio della prima infanzia, che da tempo si distingue per la qualità

educativa e formativa, con la pubblicazione del nuovo bando, ha rilevato

l’aumento delle richieste del tempo prolungato, motivata da esigenze di lavoro

e spesso anche per l’assenza in città di una rete familiare di supporto, e ha

programmato l’ampliamento del servizio che parte con l’anno educativo 2024-

2025”.