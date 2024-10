(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 Manovra; Ronzulli (FI): Bene Meloni a rivendicare attenzione a famiglie e a chi è in difficoltà

“Ancora una volta il governo, malgrado la difficile situazione economica, tende la mano a chi è in difficoltà, non alza le tasse, investe sulla sanità e, soprattutto, dà un concreto sostegno alle natalità e alle mamme che lavorano, con il rafforzamento del congedo parentale e il bonus bebé. Bene ha fatto la premier Meloni a rivendicare questo risultato. Ci vuole misura e senso di responsabilità. Noi, da quando governiamo il Paese lo stiamo dimostrando. Mentre la sinistra, che ci ha lasciato in eredità conti disastrosi, ora cerca di dare lezioni senza essere stata in grado di risolvere un solo problema quando governava”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.