(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 Agricoltura: Domani al Masaf confronto su impatto e futuro delle misure per la meccanizzazione agricola

Si terrà domani, martedì 15 ottobre, presso Sala Cavour al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in Roma, a partire dalle ore 11, il convegno “Il ruolo delle macchine agricole nell’innovazione dell’agricoltura – Impatto e futuro delle misure per la meccanizzazione agricola”. L’evento, organizzato da Federacma (Federazione italiana delle Associazioni Nazionali dei Servizi e Commercio Macchine e delle ACMA territoriali, operante in Confcommercio) si pone l’obiettivo di avviare un confronto tra Istituzioni e filiera agricola per pianificare il futuro delle misure a sostegno dell’innovazione e della meccanizzazione in agricoltura.

“Abbiamo trovato una grande e squisita disponibilità da parte ministeriale con cui, nell’ultimo periodo, abbiamo avviato importanti interlocuzioni sulle misure in corso a sostegno della meccanizzazione agricola – dichiara Andrea Borio, presidente di Federacma – Il convegno poggia le sue basi proprio su questa collaborazione e si pone l’obiettivo di una programmazione condivisa e partecipata, con un supporto costruttivo del mondo agricolo e produttivo attraverso prospettive comuni”.

I lavori della giornata prenderanno avvio, dopo i saluti di benvenuto del presidente Borio, con l’illustrazione dello scenario attuale delle misure per la meccanizzazione agricola. Le relazioni si concentreranno sulle novità tecniche e la riduzione dell’impatto ambientale (ing. Lorenzo Iuliano, Federunacoma), sull’innovazione tecnologica per la sicurezza (ing. Leonardo Vita, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici INAIL), sulla formazione per i mezzi 4.0 e 5.0 (prof. Danilo Monarca, Università della Tuscia), sull’influenza dei bandi e delle misure sull’andamento del mercato (Roberto Rinaldin, presidente Climmar, associazione europea rivenditori macchine agricole) e sugli strumenti messi in campo negli ultimi anni per il rinnovamento del parco macchine agricole italiano (dott.ssa Pamela Comazzetto, EsseCi Studi e Consulenze).

Dopo le relazioni, saranno le associazioni di categoria della filiera agricola ad intervenire esponendo i propri commenti e suggerimenti. Dai costruttori di macchine agricole con il direttore generale Simona Rapastella di Federunacoma, i contoterzisti con il vicepresidente Gianluca Ravizza (Cai Agromec) e il presidente Aproniano Tassinari (Uncai), le associazioni datoriali agricole con i presidenti Tommaso Battista (Copagri) e Carlo Piccinini (Alleanza delle Cooperative Agroalimentari), il capo area economica Gianluca Lelli (Coldiretti), il direttore nazionale Maurizio Sciacca (CIA) e il direttore generale Annamaria Barile (Confagricoltura).

Infine, sono stati invitati gli Enti e i Dipartimenti ministeriali che gestiscono le misure per la meccanizzazione e l’innovazione agricola: INAIL, Ismea e Ministero dell’Agricoltura. Hanno confermato la loro partecipazione l’ing. Ester Rotoli (Direzione Centrale prevenzione INAIL) e il direttore generale Mario Vella (Unità di Missione PNRR Masaf). È previsto l’intervento del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

Valerio L’Abbate

Ufficio Stampa Federacma

Federazione Italiana delle Associazioni Nazionali

dei Servizi e Commercio Macchine e delle Acma Territoriali

Via Conca d’Oro, 378

00141 Roma (RM)

============================================================

why did I get this? (https://federacma.us16.list-manage.com/about?u=ee7f3257ae301498dbd6a8011&id=aaa68d12c4&e=5b8c824d73&c=731716e94f) unsubscribe from this list (https://federacma.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=ee7f3257ae301498dbd6a8011&id=aaa68d12c4&t=b&e=5b8c824d73&c=731716e94f) update subscription preferences (https://federacma.us16.list-manage.com/profile?u=ee7f3257ae301498dbd6a8011&id=aaa68d12c4&e=5b8c824d73&c=731716e94f)

Federacma . Via Conca D’Oro 378 . Roma, RM 00141 . Italy