CONTIENE FOTO# BORGHESIANA/FINOCCHIO – CARABINIERI CONTRO ILLEGALITÀ E DEGRADO. 8 PERSONE ARRESTATE E UNA PERSONA DENUNCIATA. SANZIONI AMMINISTRATIVE A TITOLARI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

BORGHESIANA/FINOCCHIO – CARABINIERI CONTRO ILLEGALITÀ E DEGRADO.

8 PERSONE ARRESTATE E UNA PERSONA DENUNCIATA.

SANZIONI AMMINISTRATIVE A TITOLARI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E CONTRAVVENZIONI

AL CODICE DELLA STRADA.

ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Frascati, con il supporto del N.A.S.

di Roma, hanno effettuato una mirata attività di controllo nella periferia

est della Capitale, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di ogni

forma di degrado e illegalità nelle aree a maggiore incidenza criminale

grazie all’intervento congiunto di numerosi Carabinieri impiegati

principalmente in zona Borghesiana/Finocchio.

Nell’ambito di tale complessa attività, in linea con l’azione fortemente

voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e dando attuazione alle

direttive del Ministro dell’Interno per incidere sulle situazioni di

illegalità e degrado urbano, è stato possibile assicurare alla giustizia 5

cittadini italiani e 3 cittadini tunisini, arrestati in flagranza di reato

per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, poiché trovati in

possesso complessivamente di 21 gr. di cocaina, 10 gr. di crack e 1 gr. di

hashish. In particolare, 4 di essi sono stati sorpresi cedere dosi di

cocaina attraverso un foro praticato sulla porta d’ingresso di un’abitazione

risultata abusivamente occupata.

Nell’ambito della medesima attività, è stata denunciata in stato di libertà

una 55enne italiana sorpresa ad alimentare la propria abitazione tramite un

allaccio abusivo alla rete elettrica cittadina. In particolare, i militari,

unitamente ai Carabinieri del N.A.S., hanno svolto una serie di accertamenti

presso numerosi esercizi commerciali della zona, sanzionando, per

complessivi 4.500 euro, il titolare di un minimarket per la violazione della

normativa sulla sicurezza alimentare.

Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per violazioni del Codice

della Strada per un totale di 6.346 euro.

Complessivamente, sono state controllate 94 persone e 64 mezzi, con la

precisa finalità di prevenire la commissione di reati e reprimere

comportamenti illeciti sul territorio.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

