(ARC) Prot. civile: Riccardi, esercitazione sul Matajur ricordando Elena

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 Savogna, 12 ott – “Oggi abbiamo ricordato Elena in uno dei

territori dove ha prestato per tanti anni la sua generosa opera

di volontaria di protezione civile e di coordinatore del

Distretto Val Natisone: un momento importante per tutti coloro

che hanno avuto il privilegio di conoscerla, ai quali ha avuto la

capacit? di trasmettere valori che sono propri del nostro

Sistema, come l’aiuto e il supporto nei confronti di chi ? nella

difficolt?, nell’emergenza, nel bisogno”.

Cos? l’assessore con delega alla Protezione Civile del Friuli

Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questa mattina ha

raggiunto il monte Matajur, in comune di Savogna, per

l’esercitazione di antincendio boschivo “Elena 2024”, che fa

seguito a quella organizzata lo scorso anno per il rischio

alluvionale, sempre dedicata alla volontaria di Prepotto, Elena

Lo Duca, che perse la vita il 21 luglio 2022, mentre era

impegnata nella bonifica di un incendio a Cialla di Prepotto.

Nel ringraziare i volontari di protezione civile e tutti coloro

che hanno preso parte all’esercitazione, Riccardi ha ricordato

che “momenti come questi sono fondamentali per essere pronti

nelle situazioni di emergenza, facendo squadra e rete,

trasferendo competenze, acquisendo nozioni e capacit?, per

operare in sicurezza a favore delle comunit? e del territorio”.

L’esercitazione ha simulato un incendio boschivo divampato nelle

malghe di Mersino, nel contermine comune di Pulfero, una zona

senza acqua: per questo ? stato necessario creare una linea di

motopompe e vasconi per trasportare l’acqua su un dislivello di

circa 300 metri lungo una linea di 3 chilometri, con rifornimento

a Cepletischis e a Montemaggiore. La base operativa ? stata

allestita nell’area camper, a poca distanza dal Rifugio Pelizzo;

? stato impiegato anche un elicottero della Pcr.

Hanno preso parte all’esercitazione, che aveva come capofila il

Comune di Pulfero, le squadre comunali di protezione civile del

Distretto Val Natisone alle quali si sono unite quelle di

Cividale del Friuli, Arta Terme, Tavagnacco e Monfalcone con il

supporto del Posto di comando avanzato. Con i volontari di Pc e

con le squadre di volontari di antincendio boschivo (Aib), anche

7 pompieri volontari sloveni, tre volontari della Croce Rossa con

una simulazione di soccorso per frattura, e il personale del

Corpo forestale regionale.

Insieme all’assessore regionale Riccardi, nella visita al campo

base, questa mattina c’era, tra gli altri, il sindaco di Savogna

Tatiana Bragalini.

ARC/PT/gg

121309 OTT 24