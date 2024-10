(ARC) Cultura: Anzil, mecenatismo al centro di visione poliedrica del Fvg

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

la famiglia Grosso Ciani per il generoso gesto

Udine, 12 ott – “Il comodato di opere d’arte di cos? grande

importanza concesso ai Civici Musei di Udine ci fa riflettere sul

concetto del mecenatismo e sulla possibilit?, proprio a Casa

Cavazzini, di allestire una mostra dedicata a queste generose

figure, a persone che hanno donato intere collezioni di cui oggi

noi siamo privilegiati custodi: uomini e donne innamorati della

cultura e dell’arte, tanto da slegarsi dal mero concetto di

propriet?, per perseguire un bene comune pi? alto. Ed ? un

concetto tanto pi? affascinante se lo elaboriamo in spazi come

quelli di questo museo, dove il contemporaneo dialoga in maniera

cos? naturale con il passato”.

Sono le parole del vicegovernatore con delega alla Cultura del

Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che questo pomeriggio ?

intervenuto negli spazi di Casa Cavazzini, a Udine, alla

presentazione delle nuove opere d’arte concesse in comodato al

museo dalla collezione privata di Mirella Grosso Ciani.

Si tratta sette opere d’arte di due dei pi? rivoluzionari artisti

americani del Novecento: Robert Rauschenberg e Jasper Jones,

presentante nel pomeriggio di oggi al pubblico in occasione della

Giornata del Contemporaneo, manifestazione promossa con il

sostegno della Direzione generale creativit? contemporanea del

ministero della Cultura.

Soffermandosi sul concetto del mecenatismo, Anzil ha sottolineato

che “Si sposa bene con le stagioni della rinascita culturale, un

fermento che trascina, a portare anche a una rinascita sociale e

pure economica”.

“La nostra ? una regione di confine – ha ricordato il

vicegovernatore nel suo intervento -, caratterizzata da una

presenza fortissima del confine e da una stratificazione di

identit?: la nostra ? una cultura di frontiera, poliedrica,

polifonica, policentrica e pluralista, che ci afferma anche nel

cuore dell’Europa. Da presidio armato orientale, ci siamo

trasformati in terra di amicizia, opportunit? e fecondit?. In

nessun’altra regione d’Italia il concetto di confine ? mutato

cos? radicalmente. Ecco allora che anche la contemporaneit?, e le

sue molteplici espressioni, si inserisce in questo quadro cos?

variegato: una visione che si perfeziona con la generosit? e