(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 14 A DOMENICA 20 OTTOBRE 2024

Lunedì 14 ottobre

Ore 9,30, Milano, l’ assessore Tronzano partecipa al 75° International Astronautical Congress (IAC)

Ore 11, Roma, Aula dei gruppi parlamentari, via di Campo Marzio 78, il vicepresidente Chiorino partecipa alla presentazione della relazione annuale di Inail

Martedì 15 ottobre

Ore 15, Roma, Palazzo Montemartini, largo Montemartini 20, il vicepresidente Chiorino partecipa al Forum nazionale di ForAgri

O re 17, Roma, Circolo Tennis Foro Italico, via dei Gladiatori 31, l’ assessore Chiarelli partecipa alla riunione di Sport e Salute

Ore 18, Moncalieri (TO), Castello Reale, piazza Baden Baden 4, l’ assessore Tronzano partecipa alla 2 a edizione de “Pallone Granata 2024 – Trofeo Avv. S. Cozzolino”

Ore 18, Cuneo, Sala San Giovanni, via Roma 4, gli assessor i Bongioanni e Gallo partecipa no all’inaugurazione della 25 a . Fiera del marrone

Mercoledì 16 ottobre

O re 9, Nizza Monferrato (AT), il presidente Cirio interviene in videocollegamento al convegno “Nuove esigenze e prospettive nella riabilitazione residenziale psichiatrica”

Ore 9.30, Torino, NH Collection Torino Santo Stefano, via Porta Palatina 19, l’ assessore Marnati porta i saluti istituzionali a “Euroqci Italy – For the Italian and European Quantum Strategy”

Or e 12, Roma, Ministero del Turismo, l’ assessore Chiarelli partecipa ad un inco ntro con il m inistro Santanchè

Ore 14.30, Torino, Auditorium di Talent Garden, via Giacosa 36-38, l’ assessore Marnati interviene a “Le Pmi piemontesi alla sfida delle Comunità energetiche rinnovabili”

O re 14.30, Verbania, Grand Hotel Majestic, l’ assessore Bussalino partecipa al 2° Forum della Polizia l ocale Golfo Borromeo

Ore 14.30, Torino, Camera di Commercio, l’ assessore Gallo inaugura il primo ciclo di incontri sulle “Nuove iniziative e strumenti per la vivaistica forestale regionale”

Ore 15, Roma, Cinsedo, l’ assessore Riboldi partecipa alla riunione della Commissione Salute della Conferenza della Regioni e delle Province Autonome

Ore 17.30, Torino, Confindustria Piemonte, via Vela 23, l’ assessore Bongioanni partecipa ai lavori della Commissione agroalimentare

O re 18.15, Torino, Centro Congressi Lingotto, via Nizza 280, il presidente Cirio partecipa all’incontro organizzato in occasione del 50 ° anniversario del Gruppo Dirigenti Fiat

Ore 18.30, Caraglio (C N ), Filatoio, l’ assessore Gallo interviene all’inaugurazione della mostra “Robert Doisneau. Trame di vita” a cura della Fondazione Artea

Giovedì 17 ottobre

O re 10, Vercelli, Municipio, l’ assessore Chiarelli partecipa ad una serie di incontri con le associazioni cittadine

Ore 11, Torino, Grattacielo Piemonte, piano 41, gli assessori Gallo e Marnati intervengo n o alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Comunicazione sostenibilità filiera bosco-energia. Il futuro è nelle tue mani”

Venerdì 18 ottobre

Ore 8. 30, Torino, Università di Management ed Economia, c orso Unione Sovietica,218 bis, l’ assessore Tronzano interviene all’incontro “Verso un futuro sostenibile”

O re 10.30, Torino, Grattacielo Intesa Sanpaolo, corso Inghilterra 3, il presidente Cirio e gli assessori Gallo e Tronzano partecipa no alla conferenza stampa di presentazione della Stagione invernale 2024/2025 e delle gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino f emminile

O re 11, Torino, via Andrea Doria 27, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione del nuovo campus ESCP Business School

Ore 11, Cumiana (TO), Cascina Felizia, s trada Piscina 34, l ’ assessore Bongioanni interviene al convegno “One Healt e filiere zootecniche. Sostenibilità e rispetto dell’ambiente”, organizzato da Federazione Interregionale Medico-veterinaria del Nord Ovest

O re 11.30, San Mauro Torinese (TO), via Burgo 8, il presidente Cirio e il vicepresidente Chiorino partecipa no all’inaugurazione dell’impianto produttivo ad alta tecnologia per la realizzazione di veicoli spaziali di Argotec SpacePark

O re 12 (in chiusura), Reggia di Venaria, piazza della Repubblica 4, il presidente Cirio partecipa alla conferenza stampa e all’inaugurazione della mostra “Tolkien Uomo Professore Autore”

Ore 16.30, Cossato (BI), Municipio, piazza Angiono 14, i l vicepresidente Chiorino partecipa all’inaugurazione dei nuovi uffici comunali

Ore 18, Biella, ITS Tam, corso Pella 10, il vicepresidente Chiorino partecipa alla cerimonia dei diplomi e all’ inaugurazione della sede

Ore 18, Saluzzo (CN), spazi espositivi della Castiglia, l’ assessore Gallo interviene all’inaugurazione della mostra “L’ideale fuggevole” di Eliott Erwitt

Ore 18.30, Limone Piemonte (CN), Municipio, via Roma 32, l’ assessore Bongionanni partecipa all’incontro pubblico con l’Amministrazione comunale sul cantiere del Tunnel del Tenda

Sabato 19 ottobre

Ore 16, Venasca (CN), Municipio, l’ assessore Gallo partecipa all’inaugurazione della nuova biblioteca e della 33 a Mostra mercato della castagna

Ore 17.30, Domodossola (VB), La Prateria, il s ottosegretario Preioni partecipa alla Giornata degli Sport i nvernali e alla conferenza stampa di presentazione del p rogetto a sostegno delle a ttività agonistiche per gli s port invernali”

Ore 21, Baveno (VB), Grand Hotel Dino, il s ottosegretario Preioni interviene a “Ferdasky Glacier Expedition Vatna Jokull”, resoconto di Roberto Ragazzi sulla traversata integrale in autosufficienza a piedi e trainando una slitta del più grande ghiacciaio d’Europa

Domenica 20 ottobre

Ore 10.30, Ceva (CN), Teatro Marenco, via Cardinale Francesco Adriano 1, l’ assessore Bongioanni interviene alla premiazione dei Maestri del Commercio

Ore 11, Alessandria, l’ a ssessore Bussalino partecipa alla Festa della Famiglia di Cascinagrossa

Ore 11, Frinco (AT), l’ assessore Gallo partecipa all’inaugurazione della prima Tartufaia senza barriere, accessibile a persone con disabilità

Ore 12, Moncalvo (AT), piazza Carlo Alberto, gli assessor i Gallo e Chiarelli intervengono all’inaugurazione della 70 a Fiera nazionale del tartufo

Ore 12.30, Cigliè (CN), piazza Castello, l’ assessore Bongioanni interviene all’inaugurazione della Cisrà

Ore 16.30, Re (VB), Santuario della Madonna del Sangue, il s ottosegretario Preioni partecipa alle celebrazioni della ricorrenza della dedicazione del Parco nazionale Val Grande alla Madonna del Sangue di Re

Gli eventuali aggiornamenti di questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei – Turismo e Sport