UMBRIA, ANAS: LAVORI SULLA E45 TRA UMBERTIDE

E CITTA’ DI CASTELLO

 riaprono l’uscita di Città di Castello Sud e l’ingresso di

Montone

 da lunedì chiusa l’uscita di Promano in direzione Cesena

Perugia, 11 ottobre 2024

Sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45), tra Umbertide e Città di

Castello, sono in corso i lavori di risanamento profondo del piano

viabile, risanamento strutturale dei sovrappassi e miglioramento

sismico viadotto Tevere I, nell’ambito del piano di riqualificazione

e potenziamento dell’infrastruttura avviato da Anas.

Grazie all’avanzamento dei lavori, da domani, sabato 12 ottobre,

sarà riaperta la rampa di uscita dello svincolo di Città di

Castello Sud in direzione Cesena. Resterà invece ancora

provvisoriamente chiusa la rampa di ingresso la cui riapertura è

prevista entro fine ottobre.

Per consentire l’avanzamento dei lavori, a partire da lunedì 14

ottobre sarà invece provvisoriamente chiusa la rampa di uscita

dello svincolo di Promano per chi viaggia in direzione Cesena.

Nella seconda metà di ottobre, una volta riaperto l’ingresso di

Città di Castello Sud, sarà chiuso l’ingresso dello svincolo di

Promano, sempre in direzione Cesena. Il completamento di questa

fase è previsto per fine novembre.

Da mercoledì 16 ottobre sarà inoltre riaperta la rampa di

ingresso dello svincolo di Montone.

