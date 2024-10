ASL Lecce: riattivazione Servizio di Psicodiagnostica dei disturbi dell’apprendimento dell’adulto

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 Durante la settimana nazionale della dislessia, che si celebra dal 7 al 13 ottobre, è stato riattivato il Servizio di Psicodiagnostica dei Disturbi dell’Apprendimento dell’Adulto presso la U.O.C Struttura Sovradistrettuale della Riabilitazione – Polo di San Cesario. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono disturbi del neuro-sviluppo riguardanti la capacità di leggere, scrivere, calcolare in modo corretto e fluente che si manifestano con l’inizio della scolarizzazione.

I DSA sono classificati in base alla difficoltà specifica che comportano e si dividono in Dislessia, Disortografia, Disgrafia e Discalculia.

Questi disturbi dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e calcolo.

Il S ervizio si occupa di:

*

Certificazione diagnostica che consiste nella misurazione del funzionamento cognitivo globale e dello stato degli apprendimenti

*

Validazione diagnosi di professionisti esterni

*

Consulenza psicologica nell’ottica di un miglioramento della qualità di vita di soggetti adulti con diagnosi di DSA

*

Orientamento all’accesso delle misure compensative e/o dispensative secondo quanto previsto dalla legge 8 ottobre 2010, n.170 e delle modalità di accesso ai concorsi pubblici indicate nel decreto interministeriale del 12 novembre 202

La diagnosi viene redatta secondo quanto disposto dalle Nuove Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità emanate nel 2022 ed è valida per il percorso universitario, per il conseguimento della patente di guida, per l’accesso ai concorsi pubblici, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale Brunetta-Orlando-Stefani e per tutti gli ambiti previsti dalla legge.

L’accesso al S ervizio di Psicodiagnostica è rivolto ai maggiorenni con impegnativa del Medico di Medicina Generale (codice C*10133 – prima visita psicologica afferente alla Fisiatria).

