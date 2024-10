GOLF – Italian Pro Tour: Paul Elissalde al comando, sei azzurri al sesto posto

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

Italian Pro Tour: Paul Elissalde al comando, sei azzurri al sesto posto

Nel Croara Alps Open Marco Florioli, Massimiliano Repele, Giovanni Manzoni, Federico Livio, Jacopo Vecchi Fossa e Mattia Comotti sono a tre colpi dal leader francese

Il francese Paul Elissalde è al comando con 64 (-7) colpi dopo il round iniziale del Croara Alps Open, terzo evento stagionale dell’Italian Pro Tour 2024, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy. Nel torneo, inserito anche nel calendario dell’Alps Tour, il 28enne transalpino, con un titolo sul circuito, ha realizzato sette birdie prendendo un colpo di vantaggio sul dilettante austriaco Jakob Lotschak e sull’irlandese Robert Moran, secondi con 65 (-6), e due sull’inglese Harry Ellis e sul transalpino Aymeric Laussot, quarti con 66 (-5).

Al sesto posto con 67 (-4) i migliori tra gli azzurri: Marco Florioli, appena passato professionista e già con un successo ottenuto la scorsa settimana nel Campionato della PGA Italiana, Massimiliano Repele, Giovanni Manzoni, Federico Livio, Jacopo Vecchi Fossa e Mattia Comotti, quest’anno a segno nel Memorial Giorgio Bordoni. Condividono la posizione con l’inglese Arron Edwards-Hill e con lo spagnolo Asier Aguirre IzcueHanno un colpo in più, 14.i con 68 (-3), Luca Cianchetti, che difende il titolo, Ludovico Addabbo, secondo lo scorso anno, Andrea Rota e Alessandro Notaro.

Primo dei dilettanti italiani Lucas Nicolas Fallotico, 23° con 69 (-2), affiancato tra gli altri dallo statunitense Brandon Kewalramani e dal francese Theo Boulet, entrambi con due vittorie in stagione e tra i favoriti più accreditati della vigilia.

Le interviste – Jakob Lotschak: “Non è la prima volta che effettuo un primo giro così positivo. Non ho commesso errori e nel mio score ci sono solo birdie e par. Sono riuscito anche a recuperare nei momenti di difficoltà su un percorso che richiede molta tecnica attorno ai green. Nei miei programmi c’è un futuro da professionista, ma non immediato. Non penso alla vittoria, ma un bel piazzamento sarebbe un buon segnale per questo mio obiettivo”. Nel suo 65 (-6), sei birdie senza bogey.

Marco Florioli: “Il successo nel PGAI Championship mi ha dato la carica giusta e anche oggi ho giocato bene effettuando un giro senza bogey. Ho sfruttato al meglio con tre birdie le prime nove buche, che mi sembrano le più abbordabili, poi ho segnato un altro birdie alla 10ª e ho terminato con otto par. Il vento crea qualche problema perché si incanala tra gli alberi e fai fatica a capirne la direzione, tuttavia sono riuscito a evitarne le insidie”.

Formula di gara e montepremi – Il Croara Alps Open si disputa sulla distanza di 54 buche, con taglio dopo 36 che lascerà in gara i primi 40 classificati e i pari merito al 40° posto. Il montepremi è di 40.000 euro con prima moneta di 5.800 euro.

Il percorso – Il percorso è nato nel 1976. Originariamente di 9 buche, disegnate da Raffaele Buratti, e poi ampliato a 18 da Marco Croze, da un lato è costeggiato dal fiume Trebbia, da cui prende il nome la valle, e dall’altro da un bosco secolare di querce. Di rara bellezza gli scorci panoramici, sia di carattere naturalistico che storico-architettonico (per tutti la vista dello splendido Castello di Rivalta). Prima sede dell’Open d’Italia Femminile nel 1987, il campo, nel bel mezzo del quale sorge una villa del ‘600, ricco di insidie naturali e di ostacoli appositamente creati, richiede massima concentrazione ad ogni colpo.

I Partner – L’Italian Pro Tour 2024 ha il supporto di Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Kappa (Technical Supplier); Poste Assicura (Official Supplier); Corriere dello Sport e Tuttosport (Media Partner). Official advisor: Infront Italy.

