Roma, 10 Ottobre 2024

10 ottobre 2024

“Giornate Fai di Autunno” al Palazzo Camicia

Situato in via Umberto I sarà aperto al pubblico sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano le “ Giornate FAI d’Autunno ”, il grande evento autunnale di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture attivi da nord a sud della Penisola.

Anche in questa dodicesima edizione i giovani volontari della Fondazione metteranno a disposizione la loro energia e il loro entusiasmo per aprire al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia. Una benefica immersione tra arte, storia e natura e anche una preziosa occasione per approfondire la missione del FAI e prendere consapevolezza, una volta di più, dell’immenso e variegato patrimonio di cultura e ambiente del nostro Paese.

Il gruppo FAI di Monopoli propone l’apertura dell a chiesa e del Palazzo Camicia.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa dal capogruppo Fai del Sud-Est Barese Giuseppe Galanto, dal responsabile di Banca Generali Monopoli Donato Rizzi e dall’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci .

Il Palazzo Camicia è collocato alla fine di via Umberto I, una delle strade centrali e di passeggio cittadino di Monopoli, collegata a Piazza Vittorio Emanuele, nota come “Borgo”. Il Palazzo fa parte di un complesso che include un giardino, un piccolo casino neomedievista, il cinema teatro Radar e l’antico albergo Savoia, ora sede del Conservatorio di Musica N. Rota.

Palazzo Camicia, costruito nel 1867 come da data impressa sulla soglia del Portone di ingresso al Civico 67 appartenne inizialmente alla famiglia Farnararo. La sua presenza è documentata, tra l’altro, nella pianta del 1889 dell’ingegnere Alvise Collavitti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1943, il palazzo fu occupato dalle truppe alleate. A metà degli anni ’70, subì una parziale manutenzione. Nei primi del Novecento la Villa Palazzo divenne proprietà Camicia, vi abitò il Maggiore Generale Francesco Paolo (aiutante di campo di Vittorio Emanuele III, il “re soldato”) con sua moglie, la nobile Francesca Berlingieri dei Marchesi di Valle Perrotta, dama di compagnia della Regina Elena di Montenegro, e i loro figli.

Il figlio primogenito, Anselmo Camicia, fu un personaggio di rilievo, proprietario terriero e titolare, nel tempo, di alcune aziende tra cui la “Manifatture Tabacchi” di Monopoli. Nel 1867 l’Italia era nel pieno del “Revival Storicista” e dopo l’Unificazione del 1861 era alla ricerca di una identità nazionale anche attraverso l’architettura. Il palazzo appare un po’ eclettico con la facciata su Via Umberto I, all’altezza del piano terra, decorata in stile Liberty con tratti nella costruzione neoclassici e neoromanici come le colonne decorative di richiamo greco con capitelli in stile corinzio, con un timpano con apertura di forma circolare o oculo, con archi ciechi dotati di rilievi a forma di rosone. All’interno si può ammirare una magnifica scala autoportante.

Il Palazzo normalmente non è visitabile poiché trattasi di proprietà privata ed è adibito ad uffici. Durante le giornate FAI di Autunno, i visitatori avranno l’occasione unica di visitare gli ambienti dell’antico Palazzo e di conoscere la storia avventurosa di alcuni illustri membri della famiglia Camicia.

Visite a cura di Apprendisti Ciceroni® Polo liceale “G. Galilei -Curie” e Istituto Tecnico “Vito Sante Longo”.

Orario di apertura

Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:30 – 18:00 (ultimo ingresso 18:00)

Domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 19:00 (ultimo ingresso 19:00)

Note: Visite ogni 15 minuti