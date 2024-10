Provincia di Rimini/LA PROVINCIA DI RIMINI OSPITA IL QUARTO MEETING INTERNAZIONALE DEL PROGETTO GIFT

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 LA PROVINCIA DI RIMINI OSPITA IL QUARTO MEETING INTERNAZIONALE DEL PROGETTO GIFT

La Provincia di Rimini si prepara ad accogliere, dal 22 al 25 ottobre, il quarto meeting internazionale del progetto GIFT (Green Infrastructure for Forests and Trees), un’importante iniziativa europea dedicata al miglioramento della sostenibilità e della resilienza delle infrastrutture verdi.

L’evento, che vedrà la partecipazione di delegazioni provenienti da otto paesi europei (Slovenia, Belgio, Croazia, Olanda, Svezia, Spagna e Germania, oltre all’Italia), rappresenta un momento cruciale per l’integrazione di best practice internazionali nelle politiche ambientali locali e regionali. Durante le quattro giornate di lavoro, il programma prevede conferenze, incontri tecnici e visite di studio sul territorio. Un momento particolarmente significativo sarà dedicato alla revisione tecnica del documento di policy regionale sulle infrastrutture verdi e del nuovo Piano Territoriale di Area Vasta. Questa analisi sarà condotta con il contributo di esperti di verde pubblico e forestale provenienti da Svezia e Croazia, che offriranno preziosi spunti per il miglioramento e l’integrazione dei documenti programmatici.

Il progetto GIFT, di cui la Provincia di Rimini è partner italiano, si inserisce nel quadro del programma Interreg Europe e mira a sviluppare approcci comuni e condivisi per la gestione delle infrastrutture verdi a livello europeo, promuovendo lo scambio di esperienze e buone pratiche tra i diversi paesi partecipanti.

Per approfondimenti e aggiornamenti sul progetto GIFT è possibile consultare il sito ufficiale all’indirizzo: http://www.interregeurope.eu/gift

Il Responsabile dell’Ufficio Stampa

Vincenzo Terlizzi