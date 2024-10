ordinanza accensione anticipata impianti di riscaldamento

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

mar 08 ottobre 2024

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 119 DEL 08/10/2024

Prot. n. 20703

OGGETTO:

ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI TERMICI.

Vicesindaco

Visto:

• L’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la

climatizzazione invernale;

Preso atto che:

• il Comune di Castellamonte è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013,

e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il

15 di aprile, successivamente ridotto a 13 ore per effetto del Decreto del Ministero della

Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022;

Visti:

• l’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il

potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione

degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

• Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine

dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore

giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;

• Il comma 6 dell’art. 1 del Decreto n. 383/2022 del Ministero della Transizione Ecologica che

consente in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe al Sindaco, con proprio

provvedimento motivato, di autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione

alimentati a gas naturale in deroga;

Considerato che:

• in questi giorni, sul nostro territorio comunale permangono condizioni meteorologiche

caratterizzate da temperature minime inferiori alla media stagionale e sono pervenute agli uffici

comunali richieste da parte della cittadinanza, in merito alla necessità di anticipare l’accensione

degli impianti di riscaldamento;

Visti altresì:

• il regolamento UE 2022/1369;

• gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;

• gli artt. 129 e 132 del D.P.R n. 380/2001;

• il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;

• gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;

• l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

• il D.M. n. 383 del 6/10/2022;

ORDINA

Dalla data odierna l’accensione facoltativa anticipata degli impianti termici per la

climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, dalle ore 7.00 alle ore 9.00 e dalle

ore 18.00 alle ore 20.00 e per gli edifici scolastici altresì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, in

caso di temperature al di sotto delle medie stagionali.

Invita la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di non

superare la temperatura di 19°C.

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di

Castellamonte: http://www.comune.castellamonte.to.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

• ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente

provvedimento all’Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e

successive modifiche e/o integrazioni;

• ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120

giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.

IL VICESINDACO

firmato digitalmente

Teodoro Medaglia