La Lezione zero di sostenibilità con Stefano Accorsi – (14/10, ore 10.00)

Università degli studi di Milano-Bicocca

lunedì 14 ottobre 2024, ore 10.00Aula Magna – Ed. U6 AgoràPiazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano

La Lezione zero di sostenibilità con Stefano Accorsi

L’Università di Milano-Bicocca organizza la Lezione Zero 2024: La sostenibilità come obiettivo e come risultato: un’iniziativa che affronta la tematica della sostenibilità con un approccio trasversale a tutte le discipline, dalle scienze all’economia.

Durante l’evento, verranno presentati i progetti di didattica, ricerca e terza missione che l’Università porta avanti per sensibilizzare la comunità e il territorio sui temi della sostenibilità.

Dopo i saluti istituzionali, Matteo Colleoni, delegato della rettrice per la Sostenibilità, introdurrà il dialogo tra l’attore Stefano Accorsi e Claudia Pasquero, docente di oceanografia di Milano-Bicocca. Un confronto sui temi ambientali a partire da Planetaria, discorsi con la terra, un progetto nato da un’idea di Stefano Accorsi e Filippo Gentili e prodotto da SuperHumans insieme alla Fondazione Teatro della Toscana.

A seguire, verrà presentato il Report Sostenibilità di Milano-Bicocca, redatto da BASE, Bicocca Ambiente Società Economia, il Comitato tecnico-scientifico dell’ateneo che, con il Settore Sostenibilità, propone, pianifica e realizza il piano sostenibile dell’Ateneo attraverso azioni concrete per promuovere lo sviluppo sostenibile.

Inoltre, i docenti di Milano-Bicocca in BASE, illustreranno le molteplici aree d’azione di Milano-Bicocca in ambito sostenibilità: dall’efficientamento energetico ai cambiamenti climatici, dall’educazione e inclusione sociale alla mobilità.

Programma

Saluti istituzionali

Giovanna Iannantuoni, Presidente CRUI e rettrice di Milano-Bicocca – Bicocca, un Ateneo sostenibile

Maurizio Casiraghi, Prorettore alla didattica di Milano-Bicocca – Formare alla sostenibilità: il ruolo dell’Università

Salvatore Torrisi, Prorettore alla valorizzazione della ricerca di Milano-Bicocca – La sostenibilità nella ricerca e nella terza missione universitaria

Interventi introduttivi

Matteo Colleoni, delegato per la sostenibilità di Milano-Bicocca – L’impegno e le attività per la sostenibilità di Milano-Bicocca

Claudia Pasquero, docente di oceanografia di Milano-Bicocca – Planetaria: discorsi con la terra

Stefano Accorsi, Attore (scarica la foto)

Presentazione del Report sostenibilità 2024

Paride Mantecca, vice-coordinatore BASE e Direttore Centro POLARIS

Marina Serventi, Capo Settore sostenibilità di Milano-Bicocca

La sostenibilità negli interventi di Milano-Bicocca

Modera: Patrizia Steca, BASE e Presidente del Comitato Unico di Garanzia

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi tramite il form online

Per il programma completo della giornata visita la pagina dedicata.

