[Comune Palermo] Polizia Municipale. Continuano i controlli movida, sanzionato un locale in piazza Sant’Onofrio per più di 5 mila euro

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 Il nucleo di Polizia ambientale della Polizia Municipale di Palermo, nei

giorni scorsi, è intervenuto in piazza Sant’Onofrio, nel centro storico

della Città, per effettuare i consueti controlli nei luoghi della movida.

In uno dei locali ispezionati è stato disposto il sequestro per cinque

giorni della strumentazione musicale e il titolare è stato multato per più

di 5 mila euro.

Al momento del sopralluogo, all’esterno del pub, era in corso l’esibizione,

non autorizzata, di una band che suonava dal vivo alla presenza di numerosi

avventori. I rilevamenti effettuati in collaborazione con i tecnici

dell’Arpa hanno accertato il superamento dei decibel consentiti dalla

normativa vigente. Pertanto, con apposito verbale di contestazione,

l’attività musicale è stata sospesa ed è stato disposto il sequestro

amministrativo di tutte le apparecchiature elettroacustiche. Il titolare

sarà deferito all’Autorità Giudiziaria.

Gli agenti del Nopa hanno rilevato, infine, alcune criticità relativamente

all’occupazione del suolo pubblico poiché il gestore dell’attività occupava

con tavoli e sedie circa 25 mq. della piazza, anche in questo caso senza

disporre delle necessarie autorizzazioni.

Attese le gravi violazioni, gli agenti sanzionavano il titolare per più di

5mila euro.

Antonella Di Maggio

Ufficio stampa

Comune di Palermo