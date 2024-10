La nostra Azienda partecipa all’Open Day sulla Menopausa del 18 ottobre 2024

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

In occasione dell’Open Day sulla Menopausa, organizzato da ONDa (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna), la nostra Azienda è lieta di partecipare con un Webinar dal titolo:

LA SALUTE A TAVOLA: RESTARE IN FORMA DOPO LA MENOPAUSA

L’evento, in programma per il 18 ottobre alle ore 14.30, sarà condotto dagli specialisti di Endocrinologia della nostra Azienda, diretti dalla Prof.ssa Maria Laura Tanda. Durante il webinar, organizzato dalla Prof.ssa Eliana Piantanida, verranno approfonditi temi legati all’alimentazione e al benessere dopo la menopausa, con l’obiettivo di fornire consigli e suggerimenti per mantenersi in salute e in forma.

Come partecipare:

Collegarsi al webinar tramite il seguente link:

https://events.teams.microsoft.com/event/98f7f3e8-48be-49ab-8442-59eb43fe2d2a@9252ed8b-dffc-401c-86ca-6237da9991fa

Vi aspettiamo numerosi per un appuntamento dedicato al benessere della donna durante e dopo la menopausa!

